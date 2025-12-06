Monza: scarcerati e accompagnati al Cpr, i numeri della Questura per i cittadini irregolari

In un anno la Questura di Monza ha emesso 560 provvedimenti di espulsione di cittadini irregolari. Gli ultimi casi, mercoledì 3 dicembre, riguardano tre cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale accompagnati ai Cpr di Milano e Torino.

Si tratta di tre giovani cittadini egiziani nati nel 2001, 2002 e 2005, scarcerati dalla Casa Circondariale di Monza dopo aver scontato un periodo di custodia cautelare in carcere.

Monza: scarcerati e accompagnati al Cpr, tre cittadini egiziani irregolari con lunga lista di reatu

Tutti e tre gli stranieri, che in occasione dei controlli di polizia hanno fornito sempre diverse generalità, sono ritenuti responsabili, nonostante la giovane età, di una serie di gravi reati contro la persona e contro il patrimonio commessi fra Milano e Monza.

Il 24enne, in Italia illegalmente dal 2022, nel 2025 è stato arrestato in flagranza del reato di furto a bordo di auto parcheggiate in concorso con i connazionali del 2002 e del 2005 e sottoposto a divieto di dimora in Lombardia. Non l’unico reato, la lista delle accuse è allungata da rapina aggravata e minacce aggravate nei confronti di una ragazza, furto con strappo e due rapine, una con spray urticante e una con due cani di grossa taglia usati per minacciare la vittime.

Rapine, furti aggravati e danneggiamenti i reati a carico anche degli altri due.

Tutti scarcerati il 3 dicembre sono stati accompagnati nei Centri per il rimpatrio con convalida del trattenimento in attesa del definitivo rimpatrio nel paese di origine.

Monza: tutti i numeri della Questura

Le misure della questura contano 240 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale; 145 misure alternative al trattenimento, di cui 37 eseguite con rimpatrio nel Paese di origine; 60 accompagnamenti presso Cpr; 38 partenze volontarie; 24 allontanamenti di cittadini comunitari; 26 intimazioni a rientrare nel Paese Schengen di cittadini titolari di permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell’Ue; 19 accompagnamenti in frontiera in esecuzione dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione; 8 espulsioni con accompagnamento immediato in frontiera previa convalida del Giudice di Pace.