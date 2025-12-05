Aggredì la modella brasiliana sul treno tra Carnate e Arcore, rimpatriato

Rimpatriato su un volo partito da Malpensa e diretto a Banjul, con scorta internazionale, il cittadino gambiano 26enne che a novembre, su un treno della tratta Ponte San Pietro–Milano Porta Garibaldi, tra le stazioni di Carnate-Usmate e Arcore, aveva aggredito una passeggera, una modella brasiliana, colpendola con calci e pugni e rivolgendole pesanti minacce. La donna, che aveva riportato lesioni ed era dovuta ricorrere al pronto soccorso, era riuscita a sottrarsi all’aggressione usando uno spray urticante.

Gambiano 26enne rimpatriato con un volo da Malpensa

Irregolare sul territorio nazionale, con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, destinatario di un foglio di via obbligatorio di 4 anni emesso dal Questore di Palermo, il 2 dicembre l’aggressore, rintracciato e catturato dalle forze dell’ordine, è stato rimpatriato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trattenuto, dal 5 novembre, nel Centro permanenza rimpatri di Torino su disposizione della Questura di Monza e della Brianza.