Aggredita sul treno per Milano, responsabile filmato e riconosciuto alla stazione di Carnate

Non era la prima volta. Era già conosciuto per episodi simili. Questa volta però è stato filmato e con il volto immortalato in un video dalla sua stessa vittima, è stato riconosciuto proprio in stazione a Carnate.

Aggredita sul treno per Milano, lunedì sera ha denunciato di essere stata picchiata senza motivo

È l’uomo, di origine extracomunitaria, ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta lunedì sera su un treno diretto a porta Garibaldi. A bordo la vittima, una modella di origine brasiliana che è stata presa di mira senza motivo dal suo aggressore. È stata la stessa donna a pubblicare sui suoi profili social la drammatica vicenda. In un video si vede la giovane polemizzare persino con alcuni viaggiatori per avere utilizzato lo spray al peperoncino per difendersi. Poca o nessuna solidarietà, altro segno di tempi difficili.

L’episodio è avvenuto lunedì, lo racconta lei stessa: prima una bottiglietta di plastica lanciatale in faccia, poi gli insulti, poi ancora il tentativo di afferrarla per un braccio. Infine le botte. Selvagge. La donna, sorpresa da un’aggressione scattata senza alcun motivo evidente, cerca di allontanarsi, ma lui la afferra e comincia a colpirla con pugni e calci.

Ragazza aggredita sul treno per Milano PG

«Ho creduto di morire – confessa devastata dall’episodio la giovanissima modella – Ha provato a prendermi per il collo. A quel punto ho spruzzato la prima volta lo spray al peperoncino per allontanarlo». Ma l’aggressore non demorde, la butta a terra e continua a colpire. «Le persone mi vedevano mentre venivo picchiata – conclude il suo racconto da incubo – ma nessuno è intervenuto. Anzi, qualcuno voleva litigare con me per aver spruzzato lo spray che mi ha salvato la vita. Nessuno fa niente e ogni giorno essere una donna da sola in un Paese che diventa sempre più pericoloso, diventa quasi impossibile anche solo sopravvivere».

Aggredita sul treno per Milano, i suoi video hanno permesso al servizio Fs Security di identificare il responsabile

Lei, fortunatamente, è sopravvissuta e ha deciso di pubblicare sui social la sua incredibile vicenda. Proprio i video hanno permesso di identificare l’uomo che è stato trovato dal servizio Fs Security proprio alla stazione di Carnate, protagonista in queste ultime settimane di una situazione da allarme rosso. Una stazione allo sbando dove gli episodi di criminalità sono diventati uno scenario abituale. Era stato lo stesso sindaco a lanciare un appello accorato a prefettura e forze dell’ordine affinché non si lasci sola la città e proprio nelle ultime settimane sono andati in scena numerosi controlli e pattugliamenti extra. Ora un nuovo episodio. L’uomo è stato consegnato agli uomini della Polfer di Monza.