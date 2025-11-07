Ha aggredito una donna su un treno, fermato a Carnate: il 26enne sarà rimpatriato

Collocato in un Centro permanenza rimpatri in vista dell’espulsione il 26enne gambiano che nella serata di lunedì 3 novembre ha aggredito una donna su un treno, in Brianza. L’uomo, già titolare di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, era già noto agli operatori di polizia per analoghi reati commessi anche in altra provincia, motivo per cui il Questore di Palermo aveva emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio di quattro anni.

Carnate: il 26enne irregolare in Italia portato al Centro permanenza rimpatri

Mercoledì 5 è stato riconosciuto presso la stazione di Carnate Brianza dagli addetti alla security di Trenord, che immediatamente hanno allertato la Polizia Ferroviaria di Monza. Fotosegnalato in Questura per il riconoscimento della sua identità il 26enne, risultato irregolare in Italia, è stato collocato al Cpr di Torino dove sarà trattenuto per il tempo necessario all’organizzazione del viaggio per il rimpatrio nel Paese di origine.