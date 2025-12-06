Stava facendo rifornimento in via Libertà a Monza, ma a bordo di un’auto rubata nel mese di ottobre e, si scoprirà poi, con una ingente somma di denaro in tasca. La presenza segnalata nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre del suv bianco, una Opel Grandland intestata a una società di autonoleggio, ha allertato la polizia di Stato: alla guida un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi spostandosi in continuazione nel tentativo di seminarla.

Monza, tenta di seminare la polizia: sull’auto rubata, aveva con sé 1.660 euro

Ma i poliziotti in costante contatto radio non l’hanno perso di vista e l’hanno bloccato nel parcheggio dell’Università Bicocca – Polo di Medicina quando ha provato la fuga a piedi.

In arresto un cittadino straniero, senza fissa dimora, positivo in banca dati per reati relativi a stupefacenti, lesioni personali e violazioni della normativa sul soggiorno. Con sé aveva 1.660 euro in contanti, sequestrati per gli accertamenti previsti.

Per lui anche le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e reingresso illegale nel territorio dello Stato dopo essere stato rimpatriato e una denuncia per ricettazione. A suo carico precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e violazioni amministrative in materia di soggiorno.