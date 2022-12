Monza: scarcerati e accompagnati al Cpr di Torino per l’espulsione

Due cittadini stranieri, entrambi noti per una lunga serie di reati. Sabato 10 dicembre sono stati accompagnati al Cpr di Torino su disposizione del questore di Monza e Brianza per l’espulsione dall’Italia.

Monza: al Cpr di Torino per l’espulsione un 43enne in Italia dal 2011

Il primo è un uomo marocchino di 43 anni, in Italia dal 2011 e già in quell’anno colpito da due ordini del Questore di Varese di lasciare il territorio nazionale. Arrestato poi per tentato furto, negli anni è stato arrestato per rapina (ai danni di una giovane cui aveva strappato una collana d’oro) e denunciato per ubriachezza molesta. Già condannato nel 2013, arrestato e scarcerato di nuovo, nel 2020 era stato arrestato in flagranza per tentata rapina condannato. Anche durante questo periodo di detenzione creava problemi all’interno del carcere, rifiutando di accettare in cella un nuovo detenuto, oltraggiando e insultando gli agenti di polizia penitenziaria.

Monza: al Cpr di Torino per l’espulsione, classe 82 riportato in via Sanquirico dopo evasione dai domiciliari

Il secondo, anche lui marocchino nato nel 1982 in Italia irregolarmente dal 2009, nel 2010 veniva indagato per minaccia e atti persecutori nei confronti della ex compagna, reati per i quali veniva disposto il divieto di avvicinamento a lei e ai luoghi da lei frequentati. Nel 2013 veniva arrestato per furto aggravato in un noto negozio di articoli sportivi per aver cercato di rubate otto magliette e un paio di calze. Dopo svariati altri reati, nel 2020 veniva nuovamente arrestato per aver tentato di sottrarre il portafogli dalla giacca di un turista giapponese in metropolitana. Sottoposto agli arresti domiciliari, veniva denunciato per evasione, essendo stato trovato all’interno del mezzanino della metropolitana di Milano, e ricondotto alla Casa Circondariale di Monza.

Monza: al Cpr di Torino per l’espulsione accompagnati da personale della questura

I due sono stati scarcerati nella giornata di sabato 10 dicembre e nella stessa giornata personale della Questura li ha accompagnati a Torino. Lì, grazie ai due posti messi a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, saranno trattenuti per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo.