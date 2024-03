Monza: sabato pomeriggio la street parade della Foa Boccaccio

“Uragano street parade sarà l’occasione per riempire ancora una volta le strade di Monza ad alto volume”: lo scrivono online gli antagonisti della Foa Boccaccio per l’appuntamento fissato per sabato 30 marzo.

Monza: sabato pomeriggio la street parade del Foa Boccaccio, partenza da piazza Castello

La manifestazione prenderà il via alle 15 da piazza Castello a Monza, alle spalle della stazione ferroviaria: vuole essere una presa di posizione “contro sorveglianza, speculazione e cemento” e a favore di “una città accessibile ed ecologista”.

Gli attivisti del centro sociale di Monza, sgomberati per tre volte nell’ultimo anno dalle diverse occupazioni abusive che avevano avviato in edifici dismessi (via Timavo, via Val d’Ossola e via Don Giovanni Verità), tornano a farsi vedere e sentire a tre mesi (abbondanti) dall’ultima manifestazione di piazza: quella dello scorso dicembre, in occasione del ventennale della Foa.

“4 carri e decine di migliaia di kilowatt di impianto – scrivono sui social – Attraverseremo le strade della città“.

Monza: sabato pomeriggio la street parade del Foa Boccaccio, il percorso annunciato

Sui social hanno condiviso anche il percorso annunciato: dopo piazza Castello, largo Mazzini e poi via Manzoni, via Appiani, via Regina Margherita, via Boccaccio, via Cantore, via Libertà, via Bosisio e arrivo nel parcheggio di via Sacconaghi dove la musica continuerà fino alle 23.