Monza, ruba poche bottiglie in un supermarket, 52enne in arresto

Un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per furto a Monza. L’operazione è stata messa a segno mercoledì dalla Polizia di Stato. Marocchino, aveva commesso un furto al supermercato Aldi. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno sorpreso un uomo in fuga, che corrispondeva all’identikit segnalato dagli addetti del centro commerciale.

Monza, ruba poche bottiglie in un supermarket: bloccato mentre era in fuga in autobus

Il 52enne stava tentando di salire su un autobus, in via Borgazzi, nel tentativo di dileguarsi. Ma gli agenti sono riusciti a riconoscerlo – più volte lo straniero aveva commesso furti in centri commerciali ed era stato arrestato – e a fermarlo. Nello zaino, i poliziotti hanno scoperto alcune bottiglie di alcolici per un valore di circa 45 euro sottratti poco prima nel supermarket, riuscendo a oltrepassare le barriere antitaccheggio senza pagare. Al termine del processo per direttissima, il giorno dopo il reato, il giudice del Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui l’allontanamento dall’Italia.