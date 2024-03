Monza, ruba capi di marca alla Rinascente e in una scarpa ha dell’hashish: arrestato un 25enne

Ha rubato un cappello e una felpa, entrambi capi “firmati”, alla Rinascente di Monza ed è stato arrestato, dalla Polizia di Stato. Il furto è avvenuto domenica attorno alle 13. Alla Centrale Operativa della Questura è giunta una segnalazione del personale dell’esercizio commerciale di Largo Mazzini: segnalati due soggetti, di origine nordafricana, visti nascondere nello zaino dei capi di abbigliamento dopo aver rotto il dispositivo antitaccheggio.

Monza, furto alla Rinascente: due in fuga, il 25enne bloccato

All’arrivo della Volante un addetto alla vigilanza ha indicato i due presunti autori del furto che stavano per darsi alla fuga dividendosi in direzioni separate. Un 25enne marocchino, senza fissa dimora, bloccato, è stato trovato in possesso di un cappello marca “Lacoste” del valore di 65 euro e una felpa marca “Save The Duck” del valore di 99 euro occultati all’interno del proprio zaino. Insieme al complice avrebbe anche cercato di sottrarre anche una giacca, di marca Lacoste, da 200 euro, ritrovata dal personale danneggiata nella parte dove era stato applicato il dispositivo antitaccheggio.

Monza, furto alla Rinascente: il 25enne già arrestato lo scorso novembre

Sottoposto a perquisizione personale, all’interno delle scarpe è stata inoltre rinvenuto dell’hashish. Già noto per spaccio di sostanza stupefacente in provincia, a novembre dell’anno scorso, dicono dalla Questura, era stato arrestato in flagranza dopo aver rotto con un masso una vetrina di un negozio del centro nel tentativo di asportare il contenuto del registratore di cassa.

Il 25enne, tratto in arresto, è stato sottoposto a giudizio direttissimo ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.