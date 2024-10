È stato rinviato a gennaio, a data da destinarsi, lo spettacolo “Insieme per la ricerca”, un omaggio alle musiche di Ennio Morricone con il Quartetto Arceus e intermezzi di magia e comicità con Raul Cremona. L’evento, organizzato dall’Associazione italiana tumori cerebrali in collaborazione con Irccs San Gerardo dei Tintori per gli 850 anni dalla sua fondazione, era in programma la sera di martedì 29 ottobre al Teatro Manzoni.

Monza: rinviato a gennaio l’evento a teatro a sostegno di “Libera…mente”, per l’aiuto psicologico gratuito

Cambierà la data ma resterà immutata la finalità. Lo spettacolo, sostenuto dal comune di Monza e dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, è stato pensato per contribuire al progetto “Libera…mente” per l’aiuto gratuito psicologico e psico-oncologico a favore di pazienti, familiari e operatori sanitari presso i reparti del San Gerardo e fuori dalle mura ospedaliere, negli spazi di un coworking poco lontano dal nosocomio monzese.

Monza: rinviato a gennaio l’evento a teatro a sostegno di “Libera…mente”, chi è l’Associazione Italiana Tumori Cerebrali

L’Associazione Italiana Tumori Cerebrali – AITC OdV è nata l’11 settembre del 1998 a Milano. Ha doppia sede nel capoluogo lombardo all’Irccs Besta e a Monza negli spazi del San Gerardo. A presiederla è Guido Minghetti, uno dei fondatori insieme a Mark Beghian, che dopo una dolorosa esperienza ha deciso di dedicarsi ai pazienti (e alle loro famiglie) che hanno ricevuto una diagnosi severa. Per questo l’associazione sostiene i progetti di ricerca dei maggiori centri neuroscientifici e si mette a disposizione dei pazienti elargendo anche un qualificato servizio psicologico gratuito esteso ai congiunti e al personale sanitario curante.