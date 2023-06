Monza: riapre il centro prelievi all’ospedale Vecchio in via Solferino

Una buona notizia per i monzesi che da giovedì 8 giugno potranno tornare a contare sull’attività del Centro Prelievi all’ospedale Vecchio di via Solferino 16 dopo un lungo periodo di sospensione. Il servizio da qualche settimana fa riferimento ad Asst Brianza, dopo che Asst Monza è diventata Irccs San Gerardo.

Monza: riapre il centro prelievi in via Solferino, accesso diretto e senza prenotazione

Come in tutti i punti prelievo del territorio, l’accesso è diretto, senza prenotazione: da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 9.30.

Monza: nell’ospedale Vecchio in via Solferino anche la Casa di Comunità

Il Centro è anche parte integrante della Casa di Comunità di Monza, presente nella stessa area di via Solferino e che prevede il Punto Unico di Accesso (PUA) per accogliere e fare una prima valutazione del bisogno di salute degli utenti, il CUP per la prenotazione di visite specialistiche con impegnativa del medico curante (da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 15); l’Ambulatorio degli Infermieri di Famiglia e di Comunità (ambito in cui si erogano prestazioni tecnico-infermieristiche e di educazione all’autocura).

Previsti in Casa della Comunità anche servizi specialistici cardiologici, internistici e reumatologici.