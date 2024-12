Monza Protetta: i commercialisti MB imparano il primo soccorso alla Croce Rossa

Primo appuntamento del progetto Monza Protetta, sabato 30 novembre, alla sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Monza, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza. I professionisti dell’Ordine, si legge in una nota della Cri: “hanno scelto di diventare protagonisti di un’iniziativa volta a rendere Monza e il territorio circostante più sicuri e preparati a gestire le emergenze”.

Erogato un corso di primo soccorso della durata di quattro ore con teoria e pratica come l’esame di una persona infortunata e cosa fare (e cosa non fare) nelle differenti circostanze, con approfondimenti su comportamenti appropriati per non aggravare le condizioni del soggetto. E ancora, il corretto procedimento da seguire per effettuare una chiamata al numero di emergenza 112, il BLS (Basic Life Support), una sequenza di manovre di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare; il trattamento di ferite ed emorragie, con spiegazioni pratiche su come tamponare e medicare correttamente e nozioni di base per la gestione di fratture, con focus su immobilizzazioni e stabilizzazioni.

Corso di primo soccorso ai commercialisti di Monza: secondo appuntamento sarà a gennaio

A conclusione del corso, i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione al corso di primo soccorso e al progetto Monza Protetta e una brochure contenente indicazioni su come intervenire in caso di emergenza elaborata e diffusa direttamente dalla Croce Rossa Italiana a livello nazionale. Un secondo appuntamento del progetto sarà a gennaio nella sede dell’Ordine dei Commercialisti di Monza.

Il neo-presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Monza, Guido Compatangelo, ha commentato: “Siamo orgogliosi del successo di questa prima giornata di formazione, che segna un passo importante verso una comunità più sicura e consapevole. La collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti è per noi motivo di grande soddisfazione, perché ci permette di trasmettere conoscenze fondamentali a una categoria che può diffondere questo messaggio in maniera capillare sul territorio. Monza Protetta non è solo un progetto, ma un impegno concreto per il benessere e la sicurezza della nostra comunità.”

“È nella natura del commercialista l’attenzione agli aspetti più concreti nella vita delle imprese e delle persone. E non c’è nulla di più concreto della sicurezza e della vita di noi tutti”, la commentato Augusto Riva, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza. “Per questo abbiamo aderito con entusiasmo all’idea della nostra Croce Rossa di sensibilizzare il territorio ai temi del primo soccorso. Siamo pronti a tutte le emergenze, ora lo saremo anche per questo”.