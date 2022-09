Monza: proteste al cimitero di San Fruttuoso, cantiere presto ridimensionato

Da mesi il cimitero di San Fruttuoso a Monza è un cantiere aperto (e non ancora chiuso). A denunciare «il disappunto e il disagio di chi viene a visitare i suoi defunti nel cimitero del quartiere» è un cittadino di San Fruttuoso, che ha documentato la sua segnalazione anche con alcune foto.

Monza, San Fruttuoso: il disappunto dei residenti, situazione d’emergenza

«Da aprile non ci si può avvicinare ai vecchi colombari, che sono recintati, e nemmeno ai nuovi, ultimati ma non ancora utilizzati». Una situazione di emergenza che si era evidenziata già con la passata giunta del sindaco Allevi, che aveva costretti gli uffici comunali a dirottare le salme dei defunti di San Fruttuoso al campo centrale di viale Ugo Foscolo.

«Se i Bovatesi, la famiglia che donò il terreno perché fosse realizzato il cimitero del rione nel 1811, avessero saputo a chi stavano dando a gestione della sacralità e della dignità del luogo, ci avrebbero pensato ben più di due volte», aggiunge il sanfruttuosino.

Monza, San Fruttuoso: gli uffici comunali

Buone notizie dovrebbero essere confermate già la prossima settimana. Gli uffici comunali hanno infatti già stabilito di ridimensionare il cantiere ancora esistente nel cimitero di via Marelli in vista della prossima commemorazione dei defunti.

«Sarà garantito l’accesso ai colombari e agli ossari per consentire la visita ai proprio famigliari – spiegano dal Comune – Intanto il cantiere sta procedendo. Entro una decina di giorni dovrebbe partire l’iter burocratico per l’assegnazione del primo lotto dei nuovi ossari, con le assegnazioni che sono in via di definizione».

Monza Cimitero San Fruttuoso

Monza, San Fruttuoso: i nuovi colombari

Dunque i nuovi colombari, richiesti per ampliare la capacità del cimitero di quartiere, potrebbero essere disponibili entro breve. Per quanto riguarda la vecchia struttura, oggi ancora protetta dalle transenne, si è provveduto in questi mesi alla messa in sicurezza.

«In seguito a un recente sopralluogo dei tecnici del Comune, si è deciso però di ridimensionare l’area del cantiere, riducendo così la parte occupata dalle transenne».

Anche qui sarà comunque tutto libero entro le commemorazioni dell’1 e 2 novembre.

Monza, San Fruttuoso: cronistoria

Nel 2018 i cittadini del quartiere avevano avviato una raccolta fondi per chiedere all’allora amministrazione comunale di prevedere un allargamento del cimitero di San Fruttuoso, diventato ormai insufficiente a contenere tutti i defunti del rione. A luglio 2019 erano iniziati poi i lavori per l’ampliamento degli spazi con la realizzazione del nuovo ossario con 320 posti, collocato accanto a quello già esistente. Il cantiere ancora in corso ha riguardato anche la sistemazione anche di altri spazi del campo santo, come il campo 8, dove si evidenziava uno sprofondamento del terreno.