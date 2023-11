Monza: pronta la mostra benefica “Vide cor tuum” al Teatrino di Villa Reale

Lunedì 6 novembre alle 18.30 si inaugura, al Teatrino di corte Villa Reale di Monza, la mostra benefica “Vide cor tuum guarda il tuo cuore” a sostegno di Gsd Foundation Ets, fondazione non profit del Gruppo San Donato.

Monza: pronta la mostra benefica con Moise e Carrabs

L’ingegnere Gianna Moise esporrà alcune sue opere a sostegno di questo progetto: “Ho scelto i cuori – in acrilico, resine e olio su tela – poiché dal cuore e dai sentimenti nasce la forza per diventare la copia migliore di se stessi e la solidarietà è un processo continuo che ci accompagna per tutta la vita.” Il cuore è al centro del percorso artistico che vede anche l’esposizione di dipinti olio su tela di Antonetta Carrabs: “Bisogna costruire una cultura della sostenibilità – dichiara – aprire il cuore alla condivisione, alla fiducia e dunque alla comunità al fine di coltivare la speranza di un mondo migliore, traendo alimento e forza per una coscienza civica più forte. E’ necessario coltivare il valore della cultura del dono perché sia impegno civile per una cittadinanza attiva volta al bene comune.” L’iniziativa rientra nella rassegna Mirabello Cultura promossa da La Casa della Poesia di Monza e patrocinata da: Comune di Monza, Consorzio Villa Reale e Parco, Parco Valle Lambro, Parco Letterario Regina Margherita, Parchi Letterari italiani. La mostra sarà visitabile da lunedì a venerdì mattina dalle 10,00 alle 12,00 – pomeriggio dalle 16,00 alle 18,30

sabato e domenica: mattina dalle 10,30 alle 12,30 – pomeriggio dalle 16,00 alle 18,30