Monza: poliziotto fuori servizio fa la spesa e fa arrestare un ladro

Già obbligato a presentarsi alla polizia giudiziaria in quanto noto per essere autore di furti in supermercati, è stato pizzicato “in azione”, a trafugare bottiglie di olio e di superalcolici, nel supermercato Carrefour di via Boito, a Monza, da un poliziotto della Questura fuori servizio. Il presunto autore del furto, un 25enne italiano senza fissa dimora, è stato arrestato.

I fatti sono avvenuti nella serata (19.20) di lunedì 1 luglio: un agente della Polizia di Stato, della Questura di Monza e della Brianza, fuori dall’orario di servizio, mentre faceva la spesa ha notato il 25enne, completamente vestito di nero e con un cappello da baseball in testa che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali del supermercato e poi infilare in una busta nera alcune bottiglie di olio e superalcolici.

Monza, poliziotto fuori servizio nota il ladro in azione: lo insegue e lo fa arrestare

Sempre osservato a distanza dall’agente, una volta riempita la busta il 25enne si sarebbe avvicinato alle casse e, nei pressi dell’ingresso, dopo aver atteso che una cliente entrasse nel supermercato facendo aprire le porte automatiche, avrebbe superato i varchi, facendo scattare l’allarme antitaccheggio, fuggendo rapidamente verso la strada. Il poliziotto si è messo all’inseguimento, qualificandosi, e invitando il ladro a fermarsi. Invano: il 25enne ha proseguito la fuga in direzione di via Boito.

Monza, poliziotto fuori servizio fa arrestare il ladro: è un 25enne italiano

Nel frattempo l’agente fuori servizio ha contattato la centrale operativa della Questura chiedendo supporto: immediatamente due equipaggi delle Volanti sono giunti sul posto e sono riusciti a bloccare il fuggitivo all’incrocio tra via Prina e via Monti e Tognetti. Da accertamenti è risultato già noto agli Uffici della Questura e avrebbe più volte commesso furti a Monza e in Provincia anche mentre era sottoposto alla misura cautelare.

Sottoposto a giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 25enne è stato condannato a tre mesi di reclusione con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.