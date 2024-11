Monza, Polizia e Carabinieri ricordano i Caduti: in Questura toccante cerimonia per Gino Rapicavoli

Anche le Forze dell’ordine commemorano i loro Caduti: a Monza, nella mattinata del 2 novembre, sia in Questura che al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri si è tenuta una cerimonia di commemorazione per le vittime nell’adempimento del dovere. Alle 12, il questore Salvatore Barilaro e il prefetto Patrizia Palmisani hanno deposto una corona d’alloro alla stele commemorativa dei Caduti della Polizia di Stato, nel cortile della Questura, con la benedizione del Cappellano della Polizia di Stato, don Gianluca Bernardini alla presenza del personale e del Presidente e dei rappresentanti della Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Eseguito il Silenzio d’ordinanza dall’ispettore capo in quiescenza Franco Costantino.

Monza, Polizia e Carabinieri ricordano i Caduti: il dono dello “strappo d’affresco” alla Questura

Successivamente è stato ricordato il Sovrintendente Luigi Rapicavoli, alla presenza della moglie, Elena Altobrando, e degli amici e familiari, nonché dei funzionari di polizia e colleghi che lo avevano conosciuto e lavorato insieme a lui, a partire dal primo dirigente Angelo Re e dal dirigente superiore Giovanni Pepè. Donata dai familiari dell’agente, scomparso nel 2004, un’opera realizzata dall’artista Mariella Convertini da un idea dello stesso poliziotto intitolata “….strappo d’affresco Famiglia Polizia di Stato”. Verrà affissa nel corridoio principale della Questura.

Gigi Rapicavoli era un personaggio anche oltre il lavoro, per il quale aveva ottenuto numerosi riconoscimenti: nel 1995 aveva creato l’associazione Arcobaleno Calcio coniugando l’amore per il prossimo, e per i giovani con capacità speciali, e la passione per lo sport. “L’affresco, ricordo di Gino – riporta la Questura – costituirà il segno tangibile del suo affetto per la Polizia di Stato e per i colleghi un segno della presenza tra noi del suo ricordo, in quella “corrispondenza di amorosi sensi” che è dono d’immortalità”.

La deposizione della corona al Comando dei carabinieri

Monza, Polizia e Carabinieri ricordano i Caduti: le parole del comandante provinciale dell’Arma

Al Comando provinciale dei carabinieri, in via Volturno, è stata deposta una corona d’alloro ai piedi della lapide presente all’ingresso della caserma, seguita da un momento di raccoglimento alla presenza di tutti gli ufficiali della sede, del coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri di Monza e della Brianza, Vito Potenza, e di familiari dei militari deceduti residenti nella Provincia. Al termine degli onori militari, don Giuseppe Massaro, responsabile della Comunità Pastorale Santa Trinità d’Amore, ha impartito la benedizione e presieduto un momento di preghiera e di riflessione.

Il comandante provinciale, Colonnello Rosario Di Gangi, nel ringraziare gli intervenuti, ha sottolineato la volontà dell’Arma dei Carabinieri di onorare la memoria dei commilitoni che hanno sacrificato il bene supremo della propria vita nell’adempimento del proprio dovere, e di mantenere vivo il rapporto di vicinanza con i loro familiari.