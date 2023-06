Monza: più di 800 figuranti per la rievocazione storica di Teodolinda

Con giullari, nobili, popolani, religiosi, artigiani e musici Monza è pronta a fare un salto indietro nei secoli. “Modoetia, Anno Domini 1293-Storie e voci dall’antico palazzo comunale” è il titolo scelto per la 42esima edizione della Rievocazione storica monzese ideata da Ghi Meregalli in collaborazione con il Comitato Rievocazione Storica e con il sostegno del Comune e il patrocinio di Regione Lombardia e Camera dei Deputati.

Monza: rievocazione storica di Teodolinda il 25 giugno, i protagonisti

Più di ottocento i figuranti coinvolti in rappresentanza di una trentina di gruppi provenienti dalla Brianza e dalla Lombardia per animare con i loro costumi e le loro attività il pomeriggio e la serata di domenica 25 giugno. L’Arengario, fulcro della vita civica monzese, sarà il protagonista della manifestazione di cui il Cittadino è media partner.

Rievocazione storica Monza 2023

A dare notizia della sua avvenuta costruzione sarà il potente podestà del borgo Pietro Visconti. A partire dalle 16 i portici si animeranno di figuranti che rappresenteranno gli antichi mestieri. Alle 17.30 è previsto uno spettacolo di falconeria mentre gli sbandieratori sfileranno nelle vie del centro storico. Alle 21 incomincerà la tanto attesa sfilata del corteo storico. I figuranti, accompagnati dal suono di chiarine medievali e tamburi, partiranno da largo Mazzini per percorrere via Italia, piazza Roma, via Vittorio Emanuele, via Lambro e raggiungere piazza Duomo dove danzatori e cantori del territorio proporranno momenti di intrattenimento ispirati ai divertissement medievali.

La soprano Elena D’Angelo canterà due brani medievali e subito dopo inizierà lo spettacolo della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno che incanterà con straordinari giochi di luce e fuochi accompagnati dalla musica e dalle danze in verticale e dall’imperdibile volo della colomba teodolindea sul pallone aerostato. L’ingresso in piazza Duomo è libero e gratuito, ma una volta occupati i 1200 posti disponibili lo spazio non sarà più aperto al pubblico.

Monza: rievocazione storica di Teodolinda, parla l’ideatrice Ghi Meregalli

“È sempre faticoso organizzare questa manifestazione – sottolinea Ghi Meregalli – io incomincio a prepararla alla fine di agosto di ogni anno. L’entusiasmo, la rete che si è formata tra organizzatori, associazioni, volontari e gruppi mi dà la forza di continuare. Le persone che animano i gruppi sono davvero straordinarie. Sono per lo più donne e uomini che lavorano e che hanno impegni familiari. Eppure, hanno sempre voglia di partecipare alla nostra rievocazione. Quest’anno abbiamo avuto tantissime richieste e a un certo punto, seppur a malincuore, abbiamo dovuto dire di no ad alcuni”.

Monza: rievocazione storica, l’abito di Teodolinda

Bellissimi i costumi indossati che sono la copia fedele di quelli originali. In particolare, la figurante che impersona Teodolinda veste abiti tratti dagli affreschi degli Zavattari. La sua “sarta” personale è Adelia Cazzaniga, una signora non più giovanissima che vanta un passato nelle grandi maison della moda che quest’anno ha confezionato un nuovo abito utilizzando 35 metri di stoffa. Nelle intenzioni del comune, come hanno sottolineato gli assessori Abbà (Commercio e Marketing Territoriale) e Bettin (Cultura) c’è la crescita della manifestazione “allargandola nel tempo e arricchendola di manifestazioni collaterali per farne un elemento di attrattività ancora più conosciuto”.