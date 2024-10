Monza per la prima volta alla Mille mila bici: il 13 ottobre, ecco il percorso

Monza parteciperà quest’anno per la prima volta alla Mille mila bici, la manifestazione promosso da Legambiente Lombardia, Milano Bicicletta e Monza Fast Future 2024 per sostenere la mobilità dolce in città. Domenica 13 ottobre i partecipanti partiranno da Milano, parco Trotter, e percorreranno una decina di chilometri fino a Monza, destinazione arengario. La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito legambientelombardia.it. All’arrivo all’arengario ci saranno ad accogliere i ciclisti i rappresentanti dei comuni attraversati, oltre a Milano e Monza anche Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.

Monza per la prima volta alla Mille mila bici: il percorso, partenza alle 10 da Milano e ingresso in città verso le 11

È possibile partire alle 10 da Milano (parco Trotter) o unirsi al corteo nei vari passaggi.

I partecipanti entreranno a Monza verso le 11 lungo via Borgazzi e proseguiranno su corso Milano passando da via Manzoni, piazza Trento e Trieste fino all’arengario.

Monza per la prima volta alla Mille mila bici: patrocinio e sostegno

«Monza – commenta il sindaco Paolo Pilotto – sarà tra le città protagoniste dell’evento e accoglierà l’arrivo dei cittadini in bicicletta. Sarà un’occasione per ribadire l’importanza della mobilità sostenibile nelle città non solo come utile strumento per i piccoli spostamenti di natura urbana, ma anche come possibilità di interconnessione con le realtà che ci circondano, come ad esempio si sta progressivamente facendo con le città di Villasanta, Lissone e Muggiò».

La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Milano, Monza, Sesto San Giovanni, dalla città Metropolitana di Milano; dalla Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi, da Coni e da FCI; partecipano numerose realtà del mondo del volontariato e del Terzo Settore, insieme ad altri soggetti associativi ed aziendali. In particolare ANCE Milano Lodi Monza e Brianza; E.ON; Merbag; Cambio Biciplan di Città Metropolitana di Milano; Legambiente Alexander Langer Monza; Legambiente Cinisello Balsamo; Legambiente Chico Mendes Sesto San Giovanni; Fiab Monza in Bici; Federazione Ciclistica Italiana, Legambici APS Milano; Confesercenti Milano; Zerosbatti.