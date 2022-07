Monza: partono le visite istituzionali del nuovo sindaco Paolo Pilotto

La prefettura, la chiesa monzese, poi carabinieri, questura, guardia di finanza, il sistema sanitario e il mondo economico: è l’agenda dei primi incontri istituzionali di Paolo Pilotto, nuovo sindaco di Monza, che ha iniziato le visite di presentazione dal prefetto Patrizia Palmisani in via Montevecchia.

Paolo Pilotto: visita alla prefettura, sul tavolo anche la Serie A

“È stato un appuntamento molto cordiale e già operativo” ha detto Paolo Pilotto al termine dell’incontro con il prefetto Palmisani in cui, si legge in una nota del Comune di Monza, sono stati affrontati “i temi più imminenti relativi alla sicurezza e alla gestione dei grandi eventi in calendario nei prossimi mesi, tra cui il GP in Autodromo e il campionato di Serie A all’UPower Stadium”. “Proseguiremo a collaborare insieme, nel solco delle relazioni già consolidate con il Comune, al fine di concorrere a un’attività congiunta sempre più proficua”, ha aggiunto il sindaco.

Il sindaco Pilotto da monsignor Provasi

Pilotto ha fatto visita anche al duomo di Monza per incontrare l’arciprete monsignor Silvano Provasi, con il quale si è confrontato di mondo giovanile, a partire da quello scolastico. “Nel rispetto reciproco dei ruoli ritengo molto utile il confronto con il mondo religioso che può offrire un importante contributo di sensibilità sui temi più rilevanti che riguardano la nostra città”, ha dichiarato al termine il primo cittadino che nei primi giorni della prossima settimana completerà le visite istituzionali in agenda con il Comando dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Questura, le autorità sanitarie e i rappresentanti del mondo economico.