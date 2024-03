Un ciclo di incontri gratuiti per prevenire l’invecchiamento cognitivo. È “Allena la Mente” al via a Monza il 18 marzo a cura della Cooperativa Sociale Nuovo Solco in collaborazione con il Comune. Gli incontri saranno ospitati da quattro centri per anziani della città: Corona Ferrea (via Procaccini 15); Franco Casati (via D’Annunzio 35); Il Paradiso può Attendere (viale Sicilia 88) e Modoetia al Centro Ambrosini (via Solferino 32).

Monza, parte il corso per allenare la mente e prevenire l’invecchiamento: gli obiettivi e le modalità

L’obiettivo è di fornire “un percorso di stimolazione cognitiva per la prevenzione dell’invecchiamento patologico, tramite esercizi che lavorano su diverse funzioni della mente quali memoria, linguaggio, funzioni esecutive, attenzione, percezione – si legge in una nota del municipio – La modalità degli esercizi, sempre in gruppo, favorisce anche la diminuzione dello stress, l’aumento della motivazione e il miglioramento dell’umore”.

Vengono promossi in questo modo anche la socializzazione e una riduzione degli stereotipi negativi legati all’età e l’isolamento.

Monza, parte il corso per allenare la mente e prevenire l’invecchiamento: orario, sedi e calendario

Gli incontri hanno orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 16.30. Si terranno al centro Corona Ferrea il 18 e 25 marzo, il 15 aprile, il 6 e 27 maggio e il 10 giugno. Al centro Franco Casati il 20 e 27 marzo, il 17 aprile, l’8 e 29 maggio e il 12 giugno. Al centro Il Paradiso può Attendere il 21 e 28 marzo, il 4 e 19 aprile, il 9 e 30 maggio. Al centro Modoetia, infine, il 22 marzo, 5 e 19 aprile, 10 e 31 maggio e del 14 giugno.

La Cooperativa Sociale Nuovo Solco attraverso i propri sportelli informativi di via Molise 13 (telefono 039 2103458), e via Gallarana 48 (039 2028820), è disponibile ad approfondimenti sul tema della stimolazione cognitiva ed all’orientamento ai servizi presenti sul territorio.

Monza, parte il corso per allenare la mente e prevenire l’invecchiamento: «Avere anziani più sani, autonomi e attivi è una priorità»

«Incentivare l’invecchiamento attivo e la buona salute psicofisica degli anziani – osserva l’assessore al Welfare Egidio Riva – è sempre più una priorità in contesti come quello monzese dove, come sta avvenendo in tutta Italia, l’età media è sempre più elevata. Avere anziani più sani, autonomi e attivi permette di avere una migliore qualità di vita non solo a loro, ma anche a tutto il resto della comunità».

Monza, parte il corso per allenare la mente e prevenire l’invecchiamento: gli altri progetti

Il nuovo progetto si inserisce nell’impegno del Comune nel sostegno all’invecchiamento attivo già sostenuti con percorsi come “Città pronte per la longevità”, con Cooperativa La Meridiana Monza come capofila, e i Comuni di Monza e Brescia uniti nello sforzo di ricomporre le risorse territoriali rivolte agli anziani e alle loro famiglie, per la realizzazione di un modello integrato di servizi sociosanitari e sociali tra Asst e agenzie territoriali.