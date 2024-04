Monza: parte il cantiere per Villa Valentina, futuro spazio aperto alla comunità

Battute finali per l’atto di concessione per l’immobile comunale di via Spallanzani che a Monza diventerà Villa Valentina, il progetto promosso dall’associazione il Veliero. Poi entro la fine del mese di aprile dovrebbe partire il cantiere per l’avvio dei primi lavori strutturali. Verranno installati i ponteggi e inizieranno i dieci mesi di lavori previsti per completare l’opera di riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile.

Monza: parte il cantiere per Villa Valentina, il progetto

Il progetto prevede la ridefinizione degli spazi interni e l’abbattimento dei muri per riorganizzare al meglio i locali. Sarà innalzato il tetto, rifatta la facciata e verrà predisposta la posa dell’ascensore interno (che oggi non c’è), fondamentale tra le opere di abbattimento delle barriere architettoniche previste nel progetto.

A guidare i lavori è Mario Sironi, direttore dei lavori in via Spallanzani e coordinatore della compagnia teatrale Geniattori. «Per questa sua doppia funzione lo chiamo il nostro direttore artistico dei lavori», scherza Enrico Roveris, fondatore della compagnia teatrale.

Monza: parte il cantiere per Villa Valentina, il futuro

Terminati i lavori Villa Valentina diventerà uno spazio aperto alla comunità, a disposizione delle realtà sociali attive sul territorio. A sostenere i costi della ristrutturazione è il Veliero, grazie al sostegno di Fondazione Monza e Brianza. Partner del progetto anche le associazioni Capirsi Down di Monza, l’associazione culturale Geniattori, Parafrisando e l’associazione Elianto.

Sul portale della Fondazione della comunità Monza e Brianza è possibile sostenere il progetto di Villa Valentina tramite donazioni. Al momento sono già stati raccolti più di 74.000 euro degli 80.000 euro previsti. Il costo complessivo del progetto è di 441.750 euro. Di questi 350.000 euro rappresentano il contributo di Fondazione Monza e Brianza.

Monza: parte il cantiere per Villa Valentina, la dichiarazione d’intenti

«L’obiettivo è restituire alla città un bene comune ispirato agli assunti della sostenibilità ambientale, creando uno spazio multidisciplinare rivolto a tutta la cittadinanza: bambini, adolescenti, persone con disabilità e loro famiglie, con la finalità di sviluppare percorsi di educazione e potenziamento dell’autonomia, istruire in ambito multimediale e fornire un supporto allo studio, svolgere attività artistiche, culturali, ricreative ed eventi socio-culturali con momenti d’incontro e di ristoro – si legge nel testo del progetto – Ma anche formare professionalmente con la somministrazione di tirocini e borse lavoro. Potrà essere utilizzato da aziende, associazioni, cooperative per meeting, team building, location per pranzi sociali, co-working. Il progetto prevede di creare un modello replicabile che veda il rapporto tra teatro, educazione e disabilità uno strumento di intervento incisivo e funzionale per affrontare l’emergenza legata all’aumento delle nuove povertà in ambito educativo».

Monza: parte il cantiere per Villa Valentina, in arrivo il festival Lì sei vero

E mentre si avviano i lavori del cantiere di Villa Valentina il Veliero scalda i motori anche per la nuova edizione del festival Lì sei vero, che andrà in scena al teatro Binario 7 dal 20 al 26 maggio.