Monza: “A cena per Valentina”, raccolta fondi per il progetto di via Spallanzani

Si chiama “A cena per Valentina” l’invito che l’associazione il Veliero di Monza propone per la sera del 23 novembre. Un’iniziativa a sostegno del Fondo contrasto nuove povertà, per promuovere la riqualificazione di Villa Valentina in via Spallanzani, affinché possa diventare uno spazio aperto alla comunità e a disposizione di realtà sociali attive sul territorio di Monza e della Brianza.

L’appuntamento è allo Sporting Club per una serata di raccolta fondi (contributo di 65 euro). È richiesta la prenotazione entro il 20 novembre scrivendo a info@ilvelieromonza.org. All’evento prenderà parte anche Andy dei Bluvertigo, protagonista del dj set.

Monza: “A cena per Valentina”, la raccolta del Veliero con Fondazione Monza Brianza

Intanto anche sul sito della Fondazione Monza Brianza è attiva la raccolta fondi avviata dal Veliero, che ha già superato quota 10.000 euro, per un costo complessivo di 441.750 euro, 350.000 euro dei quali sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Monza Brianza.

Il progetto è rivolto a tutta la cittadinanza, dai bambini agli adolescenti fino alle persone con disabilità e le loro famiglie. L’idea è quella di realizzare un luogo dove sviluppare percorsi di educazione e potenziamento dell’autonomia ma anche fornire supporto allo studio e proporre attività artistiche e culturali, passando attraverso la formazione professionale con tirocini e borse di studio.

Monza: “A cena per Valentina”, i partner del progetto

Lo stabile di via Spallanzani, che fino a qualche anno fa era destinato all’accoglienza delle persone senza fissa dimora durante i mesi invernali, è di proprietà del Comune di Monza.

Sono partner del progetto Villa Valentina anche l’associazione Capirsi Down Monza, l’associazione culturale Geniattori, Parafrisando e l’associazione Elianto.