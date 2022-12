Monza: nuovi colori per le divise del personale, identificano il ruolo

L’ospedale San Gerardo di Monza ha cambiato look nel vero senso della parola. Da qualche settimana il personale sanitario indossa le nuove divise che si differenziano da quelle utilizzate in precedenza per colori e modelli. Il cambiamento di immagine si basa su tre pilastri: conformità, quantità e qualità, nel rispetto delle norme igieniche.

Monza: nuovi colori per le divise del personale, ecco i ruoli

Le divise sono realizzate in materiale anallergico e si differenziano nei colori a seconda del ruolo di chi le indossa. I medici e gli specializzandi portano casacca e pantaloni verdi e camice bianco. Gli infermieri, invece, sono vestiti con casacca blu navy, pantalone bianco e felpa. Il personale sanitario di supporto indossa casacca gialla, pantalone bianco e felpa mentre il personale sanitario tecnico, di radiologia e fisioterapia, “sfoggia” casacca verde acqua e pantaloni bianchi.

Monza: nuovi colori per le divise del personale, coinvolti 3mila operatori

Il nuovo abbigliamento riguarda circa 3.000 operatori, tra personale sanitario del presidio ospedaliero e del polo universitario. La novità del guardaroba è legata al nuovo sistema di distribuzione “catenario” automatizzato, che permette il prelievo della divisa attraverso il cartellino di riconoscimento. Un cambiamento che, come spiega il direttore generale della ASST Monza Silvano Casazza, “si è reso necessario per consentire una corretta erogazione delle divise. I nuovi colori, inoltre, permettono il facile riconoscimento dei ruoli ai nostri utenti, consentendo loro di interfacciarsi con le figure corrette”.