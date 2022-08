Monza, novità Ztl: accesso libero per le persone disabili

Gli automobilisti disabili potranno spostarsi liberamente con i loro veicoli all’interno della zona a traffico limitato a Monza: lo ha stabilito la giunta che il 5 agosto ha integrato il regolamento che norma l’accesso alla ztl. I varchi elettronici si apriranno anche per i mezzi con a bordo un passeggero con disabilità purché in possesso dell’apposito permesso: i monzesi potranno richiedere l’autorizzazione all’ufficio viabilità di via Guarenti mostrando il contrassegno mentre chi non risiede in città dovrà comunicare i propri dati e la targa, anche tramite fax o e-mail, entro 72 ore dal passaggio.

Monza, nuove regole per la Ztl: la delibera

Le modifiche, si legge nella delibera approvata dall’amministrazione, contribuiscono a precisare le modalità di rilascio dei permessi di transito nella zona a traffico limitato anche alla luce della sentenza con cui nel 2017 la Corte Costituzionale ha stabilito il diritto di transito per i titolari di un contrassegno per invalidi e delle linee guida con cui nel 2019 il ministero delle Infrastrutture ha ribadito la necessità di prestare particolare attenzione alla circolazione e alla sosta di vetture al servizio di persone con disabilità.

Monza, nuove regole per la Ztl: disciplina del 2014, integrata nel 2018

L’attuale disciplina della ztl risale al 2014 e prevede la possibilità di accesso per i residenti e i domiciliati nell’area compresa tra i varchi, per i titolari di attività economiche, negozi, uffici, studi professionali e box, per i medici, i pediatri, i veterinari e gli operatori sanitari impegnati in visite, per i mezzi utilizzati per il carico e lo scarico delle merci, per chi accompagna anziani o pazienti a un luogo di cura. Nel 2018 la giunta ha esteso la possibilità di chiedere l’autorizzazione anche per i veicoli in leasing o utilizzati con contratti di noleggio a medio e lungo termine oltre che per quelli di proprietà.