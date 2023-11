Monza, Nonni civici cercansi per la sicurezza dei bambini fuori dalle scuole: candidature fino al 4 dicembre

Gli aspiranti Nonni civici di Monza possono presentare la loro candidatura fino al 4 dicembre per allargare la squadra dei quattro attualmente in servizio. Si tratta di un ruolo molto importante: devono aiutare i bambini della città ad attraversare le strade in prossimità delle scuole per entrare e uscire in sicurezza dagli istituti scolastici. È quindi un punto di riferimento educativo per far rispettare le regole del Codice della Strada.

Monza, Nonni civici cercansi: chi può farlo

Possono diventare Nonni Civici le donne e gli uomini di età compresa tra i 50 e i 75 anni residenti o domiciliati a Monza e liberi da impegni lavorativi, senza occupazione o con un lavoro part time o a turni che possa conciliarsi con l’attività.

«I Nonni Civici – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – svolgono la propria attività in perfetta sinergia con il lavoro della Polizia Locale, garantendo ulteriore sicurezza agli studenti soprattutto nei luoghi di maggior traffico della città negli orari di entrata e uscita dalle scuole».

Monza, Nonni civici cercansi: la formazione

Ogni Nonno Civico frequenta un corso di formazione di circa 8 ore, generalmente due mezze giornate, e riceve elementi di riconoscibilità e attrezzature che ne consentono la visibilità e la sicurezza: un gilet ad alta visibilità con la dicitura “Servizio Nonni Civici”, un giubbotto per la stagione invernale e un berretto. Inoltre viene rilasciata una tessera di riconoscimento con foto, attestante la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Monza, Nonni civici cercansi: come candidarsi

I candidati si possono rivolgere per l’iscrizione allo Sportello al Cittadino di Piazza Carducci (tel. 039 2374363) da lunedì a venerdì dalle 08.30 – 13, all’Ufficio Staff del Comando della Polizia Locale di via Marsala 13 (tel. 039.2816207 – 229) oppure a uno dei dieci centri civici della città. È possibile anche scaricare la scheda d’iscrizione, compilarla ed inviarla all’indirizzo email plstaff@comune.monza.it allegando copia della propria carta d’identità (fronte e retro). Le domande vengono valutate al fine di conoscere le attitudini e le esigenze dei candidati, che verranno anche invitati a partecipare ad un colloquio individuale con il Comandante del Corpo o un suo delegato.