Monza: non c’è accordo sulle spese, 118 box blindati dal tribunale

Dal 16 aprile i cancelli di accesso ai garage al civico 23 di via Goldoni a Monza sono stati bloccati. A informare i residenti è stato l’ufficiale giudiziario che ha recapitato 180 notifiche ai proprietari dei box. I due cancelli che portano ai garage sono stati saldati e chiusi con un lucchetto.

Monza: non c’è accordo sulle spese, il contenzioso che si trascina nel condominio di via Goldoni

«L’accesso è stato interdetto – come spiega l’amministratore giudiziale dello stabile, Antonio Vasicuro – poiché l’area è sprovvista di regolare certificato di prevenzione incendio».

Una situazione che si trascina da anni e che oggi è sfociata in una decisione che avrà conseguenze pesanti sulla viabilità lungo via Goldoni e nelle vie limitrofe.

I proprietari dei 118 box devono ora parcheggiare la loro auto (o anche più di una) in strada. «Questo comporterà certamente un disagio per i residenti ma anche per chi transita da questa via, ma non potevo fare altrimenti. Sarebbe stato troppo pericoloso continuare a consentire l’accesso a spazi che non sono sicuri», spiega Vasicuro, incaricato dall’autorità giudiziaria dopo la disdetta del precedente amministratore.

Monza: non c’è accordo sulle spese, questione complicata per la mancanza di una certificazione

La questione è complicata. I condomini di via Goldoni 23 sono impegnati in un contezioso giudiziario proprio per la questione della certificazione di sicurezza che dovranno rilasciare i vigili del fuoco. Non è chiaro infatti chi debba pagare e in che misura per la certificazione. Non riuscendo a trovare un accordo tra i condomini, l’assemblea dei proprietari si è divisa in due, portando la questione davanti a un giudice che sarà chiamato a decidere non solo quali lavori saranno necessari per ottenere la certificazione mancante, ma anche in quale misura dovrà essere ripartita la spesa.

«L’autorimessa del condominio è già stata oggetto di attenzione da parte dei vigili del fuoco che hanno rilevato la pericolosità. Ora non è più possibile procrastinare l’intervento – spiega Vasicuro – ma fino a quando non sapremo con certezza in che modo ripartire la spesa non potranno partire i lavori».

Monza: non c’è accordo sulle spese, accesso che rischia di rimanere chiuso per mesi

L’accesso ai garage ora rischia di rimanere chiuso per mesi. La prima udienza della causa tra le due fazioni dei condomini è prevista per gennaio 2025. Nel frattempo il tribunale ha nominato un consulente tecnico che dovrà stilare una propria relazione.

Intanto i residenti della via e non solo (davanti al civico 23 si trova la scuola elementare Puecher, al mattino e al pomeriggio presa d’assalto dalle auto dei genitori dei bambini) si stanno armando di pazienza.

«Non si sono messi d’accordo e questo è il risultato. Ora pagheremo tutti questo disagio e chissà per quanti mesi», spiega un residente. Bisognerà poi fare i conti anche con il lavaggio strade che in via Goldoni previsto il lunedì e giovedì mattina, dalle 6 alle 7.30. «La decisione di chiudere l’accesso ai box, con i disagi che questo comporta, non è dovuto a mancanza di volontà, ma è l’iter che è necessario seguire per la sicurezza di tutti i condomini», ribadisce l’amministratore.