Monza: niente Comics ai Boschetti, il Comune spiega perché

Ha fatto scalpore nei giorni scorsi l’annuncio da parte degli organizzatori della cancellazione ai Boschetti Reali dell’evento Monza Comics, arrivato praticamente alla vigilia dell’evento – già rinviato una volta – per “difficoltà dovute a richieste di integrazione documentale ricevute solo pochi giorni fa dal Comune di Monza, a meno di una settimana dall’inizio dell’evento, ci hanno posto di fronte a problematiche burocratiche impossibili da risolvere nei tempi strettissimi a nostra disposizione”.

Impossibilità di “rispettare le nuove disposizioni in sole 72 ore” che avevano convinto per lo spostamento del Cosplayer Party a Cesano Boscone nelle stesse date (21 e 22 settembre).

Monza: niente Comics ai Boschetti, la nota del Comune

Il copia-incolla social, ha spinto il Comune di Monza a una precisazione: “Purtroppo – si legge in una nota – per la seconda volta in pochi mesi, l’associazione proponente non è riuscita a produrre la documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione. In particolare per l’evento autunnale non è stata presentato alcun progetto circa l’impianto elettrico che sarebbe stato impiegato: si tratta di una lacuna significativa in tema di sicurezza che ha comportato, con rammarico, l’impossibilità di fare svolgere la manifestazione”.

Monza: niente Comics ai Boschetti, diciannove eventi autorizzati fino a fine settembre

Nella stessa nota il Comune spiega che fino alla fine di settembre “sono in programma ben 19 eventi già autorizzati, per i quali gli organizzatori hanno provveduto a depositare l’adeguata documentazione per tempo, consentendo così alle autorità sanitarie, di pubblica sicurezza e agli uffici comunali di sorvegliare i necessari controlli previsti dalla normativa”. Mentre sono state 891 le autorizzazioni complessive rilasciate dall’inizio dell’anno dall’ufficio comunale preposto.

Tra gli eventi previsti il GT World Challenge in Autodromo, la gara di Mountain bike e BMX in via Bucci, la Festa dello Sport, la 10K, lo Sport City Day in piazza Trento e Trieste, la Camminata nel Parco delle Meraviglie alla Cascina San Fedele, mercatini di vario genere.