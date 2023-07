Una nuova via e una nuova area di quasi 25.000 metri quadrati nel quartiere Libertà, a Monza. Un’inaugurazione molto partecipata dalla cittadinanza nel tardo pomeriggio di venerdì alla presenza, tra gli altri, del sindaco Pilotto, del suo vice Longoni, degli assessori Lamperti e Fumagalli e di fra Alberto Tosini, guardiano della Fraternità di Santa Maria delle Grazie che ha impartito la benedizione.

Monza: nel quartiere Libertà la via per la pittrice Sacconaghi, “solo 25 per le donne contro le 440 dedicate agli uomini”

La strada accanto al parchetto porta il nome della pittrice monzese Pina Sacconaghi, vissuta tra il 1906 e il 1994. Una proposta fatta dal Soroptimist Club di Monza, del quale Sacconaghi fu socia fondatrice nel 1959.

“Nella nostra città – ha sottolineato l’assessore Fumagalli, che tra le sue deleghe conta quella alle Pari Opportunità – sono dedicate alle donne solo 25 vie contro le 440 degli uomini”.

Monza: nel quartiere Libertà la via per la pittrice Sacconaghi, presente il pronipote Giacomo Cazzaniga

Urge, quindi, cambiare marcia e mentalità ricordando l’esempio di questa artista che già negli anni Trenta si dedicava alle sue opere pittoriche e che è stata, come ha ricordato il pronipote Giacomo Cazzaniga, figlio del tenore Renato (anch’egli presente alla cerimonia), sempre capace di “esprimere la ricerca del vero e del bello”.

Monza: nel quartiere Libertà il parco della Gallarana

Accanto alla via sorge il parco centrale recintato della Gallarana: 13.500 metri quadrati di verde dove sono già stati messi a dimora 121 alberature e altre saranno piantate alla fine dell’estate. All’interno sono presenti una nuova pista ciclabile di circa 500 metri, che collega via Gallarana e via Aguggiari fino a via Prampolini, giochi per i bambini e un chiosco bar per la gestione del quale sarà indetto un bando.

Monza: i nuovi servizi

Nella nuova area è stato approntato un nuovo parcheggio con 77 posti (di cui 4 disabili e 10 posti moto) oltre alla nuova rotatoria tra via Bosisio e via Prampolini. Altri parcheggi, comprensivi di illuminazione e aiuole alberate, sono stati realizzati anche in via Aguggiari e in via Bosisio. Vi sono, inoltre, un nuovo impianto di illuminazione pubblica con 66 nuovi pali e una nuova cabina di trasformazione Enel a servizio di tutto il quartiere.

Le opere di urbanizzazione, per un valore complessivo di 1.924.000 euro, riguardano una convenzione urbanistica siglata nel 2017, e sono state eseguite in attuazione del Piano di Lottizzazione in via Bosisio, via Aguggiari, via Gallarana. In particolare, a fronte di 13.000 mq di aree edificabili, l’operatore privato ha ceduto al Comune di Monza 24.900 mq di aree verdi e di parcheggi.

“Compito del Comune – ha commentato il sindaco – è quello di condividere la crescita delle opere pubbliche. Oggi, tutti noi, comune e cittadini, prendiamo in carico questi beni che ci vengono consegnati partecipando insieme alla corresponsabilità e all’educazione di coloro che ne usufruiranno”.