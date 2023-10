Monza: “Nascere al San Gerardo”, tre incontri per i genitori

Un percorso per accompagnare coloro che si apprestano a diventare genitori. Gli operatori dei reparti di Ostetricia-Sala Parto, Neonatologia, Anestesia dell’ospedale di Monza insieme ai colleghi dei Consultori presentano “Nascere al San Gerardo”, un ciclo di incontri per organizzare la nascita del bebè sul territorio e in ospedale.

Gli appuntamenti sono previsti sabato 21 ottobre, dalle 10.30 alle 12, giovedì 23 novembre dalle 19 alle 20.30 e sabato 2 dicembre dalle 10.30 alle 12 nell’Aula Conferenze al primo piano di Villa Serena, all’interno dell’area del San Gerardo.

Monza: “Nascere al San Gerardo”, ogni anno più di 2mila bambini

Ogni anno nell’ospedale monzese nascono più di duemila bambini: 2.627 lo scorso anno a fronte dei 2.533 del 2021 e dei 2.461 del 2020.

«Nella nostra Clinica, da quando è sorta nel 1982, donne e mamme, così come i papà, sono al centro della nostra attenzione – sottolinea la professoressa Anna Locatelli, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, professore associato di Ginecologia e Ostetricia all’Università Bicocca – Aiutarle a conoscere ciò che le attende, vuol dire aiutarle a vivere con maggior consapevolezza uno dei momenti più significativi della vita. E anche a far comprendere che non sono sole».

Gli incontri sono liberi e non occorre prenotare. Info: Per informazioni: 039/2333112, mail giovanna.dilio@irccs-sangerardo.it.