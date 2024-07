Monza: musica alta in alcuni locali del centro, la polizia locale accerta tre violazioni

Musica ad alto volume nei locali che disturba i residenti: tre le violazioni accertate da parte della polizia locale di Monza che con l’estate ha intensificato i controlli per “tutelare il riposo” dei cittadini. Lo scorso fine settimana l’ufficio Polizia annonaria e commerciale del comando di via Marsala ha eseguito una serie di controlli mirati su pubblici esercizi ed esercizi commerciali.

Monza: controlli della polizia locale nelle attività del centro storico

A “guidare” gli agenti anche alcune segnalazioni dei cittadini residenti, in particolare nel centro storico. Effettuati anche controlli mirati al contrasto alla vendita e somministrazione di alcool ai minorenni che non hanno tuttavia dato luogo ad accertamenti di violazione. I titolari di due esercizi di somministrazione sono stati sanzionati per SCIA annullata. Accertate infine tre violazioni in materia di saldi (Informazione e tutela del consumatore).