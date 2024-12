Monza, mensa da 100 pasti e dormitorio non autorizzati: multe per 4.000 euro

Una attività regolare di commercio all’ingrosso di articoli casalinghi e utensileria, ma anche una mensa aziendale e dormitorio. Attività, queste ultime, disposte in due strutture di circa 500 metri quadrati l’una, “senza alcuna autorizzazione o segnalazione al preposto ufficio dell’ATS”. La mensa sarebbe stata sulla carta capace di fornire un centinaio di pasti al giorno. Il dormitorio avrebbe avuto circa 20 posti. La scoperta è avvenuta mercoledì 18 dicembre a Monza, nel quartiere San Rocco, durante un controllo di routine a un’attività commerciale gestita da cittadini di origine cinese da parte del Nucleo di tutela del consumatore e imprese della polizia locale.

Monza, i controlli della Polizia locale a San Rocco e la scoperta della mensa abusiva

Gli agenti hanno scoperto che l’attività “solo formalmente esercitava il commercio all’ingrosso di articoli casalinghi e utensileria per la casa” ma “in realtà svolgeva anche un servizio di mensa aziendale e dormitorio”. A fruire della mensa abusiva sarebbero stati connazionali del titolare, “presumibilmente operanti in zona”. Immediate sono scattate le sanzioni amministrative per 4000 euro e la verifica del cambiamento della destinazione d’uso. In corso accertamenti per la parte urbanistico edilizia.