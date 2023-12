Monza: medicina, filosofia e poesia per gli 850 anni dell’ospedale San Gerardo

In attesa del calendario degli eventi celebrativi dell’850° anniversario della fondazione dell’ospedale San Gerardo – che cadrà il 19 febbraio 2024 – la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza ha svelato le prime iniziative: due progetti pensati per favorire l’umanizzazione delle cure. Si tratta “Medicina e Filosofia: una relazione da riscoprire” e “Il dono della voce”, iniziative coordinate da Milena Provenzi, medico psichiatra, coordinatore del Day Hospital di Psichiatria, e Antonetta Carrabs, poetessa, giornalista, presidente de La Casa della Poesia di Monza.

Monza: eventi tra medicina e filosofia, dal 23 febbraio al 27 settembre

Dal 23 febbraio al 27 settembre, con cadenza mensile, a partire dalle 16.30 l’Auditorium Pogliani del nosocomio monzese ospiterà una serie di incontri per mettere in luce i legami tra la medicina e la filosofia perché, come hanno spiegato le promotrici, insieme al presidente della Fondazione IRCCS Claudio Cogliati, al professor Massimo Clerici, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e al cardiochirurgo Orazio Ferro “al di là dei continui passi in avanti della medicina è importante mettere in primo piano le relazioni umane, la centralità del rapporto tra medico e paziente nelle fasi della cura“.

Monza: eventi tra medicina e filosofia, tutti i relatori. Chiusura con Cacciari

Il primo degli appuntamenti, supportati dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus e riconosciuto dagli Ordini dei Giornalisti e dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Mb per l’ottenimento dei crediti formativi, il 23 febbraio vedrà in veste di relatore Erasmo Silvio Storace che tratterà proprio la relazione esistente tra medicina e filosofia.

Poi “Fragilità e anti-fragilità nella relazione ” il 22 marzo con lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, “Le parole nella cura” il 19 aprile con lo psicoterapeuta Nicolò Terminio, “La pratica filosofica nella relazione” il 17 maggio col filosofo Romano Madera, “Ansia e angoscia nella società in mutamento” il 21 giugno con il filosofo Vincenzo Costa, “I principi della bioetica” il 17 luglio con la filosofa Roberta Sal. Per chiudere, il 27 settembre, la Lectio Magistralis con Massimo Cacciari.

Monza: il qr code nella cartella clinica per ascoltare letture

L’altra novità che partirà a breve sarà la consegna ai pazienti insieme alla cartella clinica di una cartolina con un QR code. Scansionandolo sarà possibile ascoltare letture di racconti, fiabe, passi di romanzi durante il tempo della cura collegandosi alla rete Wi- Fi dell’ospedale.