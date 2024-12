Monza: l’ultimo giorno del cedro di via San Gottardo, sarà abbattuto

Il destino del cedro del Libano di via San Gottardo appare segnato: giovedì è in programma l’abbattimento del “colossale” albero nei civici 71-73 ferito dal maltempo. Senza esiti l’opposizione di alcuni condomini.

Monza: l’ultimo giorno del cedro di via San Gottardo, la tristezza di un residente

La causa è “la sua lieve inclinazione di pochi gradi, subita nel corso della tempesta di maggio 2022 e nel corso di trazioni peritali per determinare la sua potenziale instabilità – segnala un residente – Badate bene sono due anni che sta in questa posizione senza creare problemi”. L’assemblea condominiale – “cieca alla valorizzazione del monumento arboreo” – e chi è preposto a prendere decisioni ha optato per l’abbattimento. “Questa meravigliosa pianta si trasforma in trucioli. Nulla da aggiungere”, è la conclusione amara. L’area è delimitata e cartelli di divieto segnalano le operazioni in programma.