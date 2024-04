Monza, Lions con i Cavalieri della vista: consegnati tre bastoni Bel

Una serata di musica e solidarietà con “I cavalieri della vista” del Distretto 108 Ib1 del Lions Club International. Ospiti Silvana Oliva, presidente della sezione monzese dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, e Nicola Stilla vice presidente della Biblioteca per i Ciechi Regina Margherita onlus (che ha sede a Monza), già commissario dell’Uici monzese, che hanno portato le loro testimonianze. Oliva ha ricordato che «la cosa peggiore per chi non vede è non essere visti».

Monza, Lions con i Cavalieri della vista: la sensibilizzazione

«Fatichiamo a fare comprendere che le disabilità visive non devono spaventare – ha evidenziato – Nella nostra sezione facciamo di tutto per rendere le persone autonome proponendo loro, oltre alle attività istituzionali, iniziative di carattere culturale e ricreativo».

Stilla ha ricordato che nel 1981 ebbe un cane guida grazie a un amico Lions e ha invitato a non creare barriere architettoniche: «i mezzi parcheggiati sui marciapiedi costituiscono un grande pericolo per noi. Inoltre, i monopattini sono così veloci che nemmeno ce ne accorgiamo».

Monza, Lions con i Cavalieri della vista: la consegna dei bastoni Bel

Nel corso della serata, organizzata dal Lions Monza Parco e dal Leo Club (che da due anni ha avviato una raccolta fondi allo scopo), sono stati consegnati tre bastoni Bel (Bastone elettronico Lions) ad altrettanti giovani, due dei quali gemelli. I Bel, grazie alla presenza di uno speciale radar, sono in grado di percepire ostacoli bassi e alti.

«Non danno la vista – hanno sottolineato la presidente del Monza Parco Anna Rita Iannì e il cerimoniere Filippo Lavaggi – ma offrono sicurezza a coloro che li utilizzano».

Monza, Lions con i Cavalieri della vista: i numeri

Un altro bastone era stato già consegnato domenica 14 aprile durante il Lions Day. Nella sola città di Monza, stando alle stime dei Lions che collaborano attivamente con l’Uici, sono 340 le persone prive della vista. In Brianza sono circa 1300. Ad allietare la serata sono stati i musicisti Paolo Ambrosi e Angel Luis Galzerano.