Monza, l’ex Borsa recupera le capriate del Settecento

Un Comune che investe in bellezza e allo stesso tempo in cultura e formazione: così il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha commentato il ritorno delle antiche capriate dell’ex Borsa alla Villa reale, l’edificio chiuso da troppi anni per i crolli. Tornerà al servizio del liceo artistico Valentini – per tutti l’Isa – al termine dei lavori e ospiteranno anche altre attività.

Si tratta di otto capriate del Settecento all’ultimo piano dell’edificio all’angolo tra via Boccaccio e viale Regina Margherita, sono realizzate in castagno, larice e rovere: in questi mesi, per volontà della Soprintendenza alle belle arti che ne ha chiesto il salvataggio, sono state restaurate e trattate per resistere nel tempo.

Monza, l’ex Borsa recupera le capriate: lavori da 400mila euro

Le capriate del Settecento all’ex Borsa di Monza

Ad assistere alle operazioni di ricollocazione sono intervenuti il sindaco e il vicesindaco, Paolo Pilotto ed Egidio Longoni: le travi sono arrivate alcune giorni fa con un trasporto eccezionale da Lomagna, spiega il Comune, dove “un’azienda specializzata le ha sottoposte ai necessari trattamenti, per un investimento complessivo di circa 400mila euro. Così, negli antichi spazi progettati dall’architetto Luigi Canonica, presto torneranno le aule del liceo artistico Nanni Valentini, che occuperanno circa due terzi dell’edificio. La parte rimanente sarà destinata all’attività formativa della scuola Borsa di Monza, fondata più di centocinquanta anni fa” e che appunto, in passato, occupava quegli spazi.