È arrivata a Monza una parte delle mille uova di cioccolato donate dall’Advisory Board Assolombarda per il Sociale nell’ambito del progetto “Un doppio sorriso per una Pasqua solidale” rivolto a realtà che operano nel campo del recupero dei giovani, dell’assistenza alle famiglie bisognose e dell’impiego di ragazzi autistici o con problemi di apprendimento.

Monza, le uova di cioccolato di In-Presa e Assolombarda per il sociale: per Mamma Rita, cascina Cantalupo e rete Pane e Rose

In Brianza il programma, proposto anche nelle province di Milano, Lodi e Pavia, ha coinvolto la cooperativa In-Presa di Carate che ha prodotto le uova e il centro Mamma Rita, la cascina Cantalupo e la rete Pane e Rose a cui sono stati destinati i dolci acquistati dall’Advisory Board Assolombarda per il sociale.

«Il doppio valore sociale di questa iniziativa risiede proprio nella circolarità del dono e della solidarietà – afferma Gabriella Magnoni Dompé, presidente dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale – mentre sosteniamo le organizzazioni locali impegnate nel restituire un sorriso ai bambini coinvolti in grandi prove, offriamo un gesto di solidarietà a coloro che, a causa delle difficoltà economiche che colpiscono le famiglie, trovano difficile vivere la Pasqua come un momento di gioia».

Monza: le uova di cioccolato di In-Presa e Assolombarda per il sociale, rafforzare l’azione di enti e realtà del terzo settore

L’idea, come pure altri progetti varati dall’Advisory Board Assolombarda per il sociale, è stata pensata per rafforzare l’azione di enti e realtà del terzo settore impegnati a promuovere progetti di cura, sostegno alla comunità e inclusione lavorativa, e per portare un supporto concreto alle fasce più deboli, in particolare le donne e i bambini.