Monza: le torri di San Fruttuoso passano da 20 a 14 piani, intesa in Comune

Volumetrie ridotte e altezze ridimensionate. Cambia il progetto edilizio sull’ambito di trasformazione 05 a San Fruttuoso. A presentare i primi dettagli del nuovo progetto è stato l’assessore al governo del territorio, Marco Lamperti, ospite della consulta di quartiere.

«Ho incontrato l’operatore privato già diverse volte e siamo giunti a un accordo verbale – ha spiegato Lamperti -. Non è ancora stato depositato alcun progetto ma sono state accolte le richieste avanzate dall’amministrazione». A confermare le parole dell’assessore è Duccio Battistoni, progettista dello studio AB3 Architettura Battistoni associati (nella foto, il vecchio progetto).

Monza, le torri di San Fruttuoso: il nuovo accordo

Le volumetrie del nuovo progetto passano dai 17.000 metri quadrati previsti del pgt vigente, ai 13.350 chiesti dall’amministrazione (e accettati). Non solo. Anche le altezze sono state ridimensionate. Il piano attuativo presentato ad aprile 2021 prevedeva tre torri di 20, 16 e 13 piani. «Ora abbiamo proposto la realizzazione di due palazzi da 14 piani e uno da 7, decisamente molto meno del primo progetto», spiega Battistoni. Una modifica che non cambia però l’impronta a terra. La riduzione delle altezze, infatti, non significherà un aumento della superficie occupata.

Il dato significativo resta quello relativo allo spazio che resterà ad uso pubblico. Su un totale di 45.000 metri quadrati dell’intera area AT05, ben 32.000 verranno ceduti o asserviti ad uso pubblico, con la realizzazione del parco urbano, di piste ciclopedonali, della piazza e dei parcheggi. «Siamo su valori che si allineano con il modello della città giardino – spiega Battistoni -. È difficile trovare un progetto di questo genere a Monza. Significa che più della metà del terreno sarà destinata ad uso pubblico, con un’occupazione del suolo bassissima».

Monza, le torri di San Fruttuoso: piazza, sport e negozi

Scompare dalla progettazione anche la media superficie di vendita. Non più un supermercato, dunque, ma unità di vicinato, cioè negozi di quartiere, che occuperanno una superficie di 250 metri quadrati e non più 700.

Nessuna variazione per la piazza, che occuperà circa 2.500 metri quadrati ma che ora, con la nuova proposta, sarà più verde, e per la palestra multifunzionale, «che verrà realizzata dal privato e ceduta al pubblico» – precisa Battistoni – e che sorgerà sul terreno oggi occupato dall’area dismessa di fronte al Castello del Torneamento.

«Da parte nostra abbiamo soddisfatto tutte le richieste dell’amministrazione – ha aggiunto il progettista – ci auguriamo ora di poter avviare la fase di realizzazione. Entro la fine dell’estate presenteremo ufficialmente l’aggiornamento del progetto».

Monza, le torri di San Fruttuoso: l’incognita

Nonostante le modifiche restano molti i dubbi espressi dai membri del comitato San Fruttuoso bene comune, che nei mesi scorsi hanno presentato richiesta di tutela paesistica alla Soprintendenza, per l’intera area a ridosso della Villa Torneamento. «La presentazione della richiesta non costituisce un vincolo – ha precisato Lamperti durante l’assemblea -. Se dovesse arrivare un’indicazione da parte della Soprintendenza agiremo di conseguenza, ma per ora dobbiamo registrare con soddisfazione l’accoglimento delle nostre richieste da parte della proprietà».