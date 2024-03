Monza: il piano delle torri di San Fruttuoso corre, 450 firme in Comune

C’è stata anche la questione (infinita) dell’AT 05, a Monza, con il progetto di edificazione delle torri sull’area davanti al tiro a segno tra i temi che i cittadini di San Fruttuoso hanno portato all’attenzione del sindaco Paolo Pilotto, in occasione dell’assemblea pubblica che si è svolta nel quartiere il 27 marzo.

Monza, le torri di San Fruttuoso: il comitato all’assemblea pubblica

A dare il via agli interventi del pubblico presente nella sala del centro civico è stato Mauro Mantica, presidente del comitato San Fruttuoso bene comune che si è rivolto direttamente al primo cittadino. «Chiediamo al sindaco di prendere una posizione ufficiale rispetto le nostre richieste di tutela del bene comune».

Lo stesso comitato qualche giorno fa ha depositato in Comune una raccolta firme di quasi 450 cittadini, per chiedere che l’intera area davanti a Villa Torneamento venga tutelata come patrimonio storico e artistico, impedendo qualsiasi progetto di costruzione sul terreno.

Monza, le torri di San Fruttuoso: l’assessore Marco Lamperti

Sulla questione si è poi espresso l’assessore al governo del territorio, Marco Lamperti, presente all’assemblea.

«Ho incontrato la proprietà questa mattina (27 marzo, ndr) e ci sono novità – ha esordito Lamperti – Hanno scelto di andare in conformità al piano, mantenendo gli accordi già fissati. Il piano che è stato depositato è ora in sospensiva perché sono stati richiesti dei nuovi allegati».

In pratica significa che l’area AT 05 non rientra più nel piano in variante. La sua approvazione passerà quindi solo al vaglio della giunta e non dalla discussione in consiglio comunale. Ora però i progettisti dovranno presentare agli uffici tecnici un masterplan che dovrà poi essere controfirmato da tutte le proprietà del lotto tra cui ci sono anche Anas, Demanio militare e Provincia.

Monza, le torri di San Fruttuoso: il progetto conferma i 14 piani fuori terra

Il progetto non dovrebbe subire variazioni rispetto a quanto già stabilito tra la proprietà e l’ente. Le torri non supereranno i 14 piani fuori terra (inizialmente erano previsti 20 piani), riducendo così di 10.000 metri cubi la volumetria complessiva. L’edilizia convenzionale già prevista nell’accordo passa dal 25% al 40%.

«Quando ci siamo insediati quel progetto già c’era abbiamo potuto solo negoziare la riduzione dei volumi, e scegliere i negozi di vicinato al posto del supermercato– ha ricordato l’assessore – Nel pgt del 2007 su quell’area erano previsti 21.578 mq di edificato, che sono diventati 17.000 nel pgt del 2017. Ora siamo scesi a 13.500 mq. Di più non si può fare».