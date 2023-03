Monza le novità del progetto Home Chef: corsi, eventi e lezioni firmate chef Butticè

Grandi novità negli spazi di CoinCasa, inaugurato in dicembre a Monza. La direzione artistica del progetto “Home Chef” è stata affidata allo chef Vincenzo Butticè, titolare del Ristorante il Moro e già protagonista di diversi corsi in calendario in via Manzoni. Home Chef infatti è uno spazio attrezzato con le migliori tecnologie per imparare a cucinare o migliorare le tecniche in diciotto postazioni (sedici da utilizzare anche in coppia) e due per chef esperti.

Monza le novità del progetto Home Chef: partono i corsi del lunedì

Un aspetto particolare dell’idea di commercio socialmente utile con spazi e strumenti a disposizione della città, e con un occhio di riguardo per i più giovani, che caratterizza la riapertura dello store.

In questo caso, tra cooking class o cooking party, l’obiettivo è cucinare, imparare, scoprire, assaggiare e sperimentare. L’occasione è la prima serie Home Chef dei “Grandi Corsi” con “I Lunedì dello Chef”: il primo incontro, lunedì 20 febbraio, ha portato in scena ovviamente “Gli antipasti” ed è stato tenuto dallo stesso Butticè insieme al fratello Salvatore. Altri due appuntametni sono in programma lunedì 6 marzo con “I primi” e lunedì 20 marzo con “I secondi”.

“La ricetta deve parlare di me, di noi ad ogni ospite – spiega Vincenzo Butticè – La ricetta è lo strumento che ha il compito di veicolare i valori e la cultura, deve parlare del cibo, dell’alimento, dei nostri valori profondi, della nostra anima, della nostra intimità mi piace cercare di capire, comprendere e riscoprire quello che nonni e bisnonni facevano e preparavano, in un eco-sistema sostenibile e con fare rispettoso e attento”.

Monza le novità del progetto Home Chef: percorso di corsi, eventi, lezioni

Oltre a insegnare, lo chef coordinerà il percorso di corsi, eventi, lezioni con altri colleghi, giovani promesse, food blogger e aziende leader nel food.

“Quando penso a un piatto, gioco e creo usando le mie sensazioni, i miei umori, ascolto e osservo la natura – continua – mi emoziono e proprio quelle emozioni voglio condividere, come la condivisione di un’alba o di un tramonto. Le ricette sono un sogno, sono divertissement i profumi, gli odori, le consistenze, i colori e i sapori veicolano emozioni, ricordi e vissuto, intersecano il passato e proiettano verso il futuro. La ricetta ha il compito di coniugare innovazione e recupero delle tradizioni”.

Monza le novità del progetto Home Chef nel nuovo spazio Coin Casa

Anche gli spazi dello store rispondono a questa curiosità: al secondo piano è stato allestito un angolo musicale con pianoforte che anche gli studenti del liceo musicale cittadino potranno utilizzare anche per esercitarsi dopo la scuola. E poi sono previste mostre di giovani artisti ancora poco conosciuti dal grande pubblico.