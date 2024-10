Monza, l’azienda specializzata abbandona rifiuti pericolosi per strada: denuncia e maxi sanzione

Un’azienda monzese specializzata nello smaltimento di rifiuti che abbandona oggetti pericolosi per l’ambiente affidatigli da un’altra impresa, come stampanti, toner e dispositivi medici sul bordo di una strada, a Monza, e un imprenditore edile di origine straniera che fa altrettanto con rifiuti da cantiere. Grazie al certosino lavoro degli agenti della Polizia locale monzese, che hanno anche rovistato tra i rifiuti abbandonati, in via dell’Offelera e in via Solone, i responsabili sono stati identificati e sanzionati.

Monza, abbandono di rifiuti: gli agenti della Polizia locale identificano i responsabili

Le ammende vanno da un minimo di 2.600 a un massimo di 26mila. Dal Comando di via Marsala è stata anche inoltrata la comunicazione notizia di reato all’Autorità Giudiziaria. Il titolare della azienda monzese è stato denunciato, spiegano ancora dal Comando, per illecito smaltimento di rifiuti pericolosi. E’ stata invece un’etichetta adesiva relativa a una spedizione a consentire agli agenti di risalire all’imprenditore edile egiziano che ha abbandonato rifiuti di risulta edile in due differenti punti di via Solone.