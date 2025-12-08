Monza: l’albero delle sorprese di piazza Roma

Attesa, musica, elfi e piccole magie del Natale. Quest’anno in piazza Roma a Monza è stato allestito un albero di casette colorate: è un grande calendario dell’Avvento, ideato da VisionPlus nell’ambito delle iniziative di “Insieme a Natale”. Il rito quotidiano è fissato al tramonto, alle 16.45 quando una musica risuona per le vie del centro pedonale e richiama l’attenzione soprattutto dei bambini.

Un folletto sorridente, custode dei segreti del Natale, apre la casetta con cura: ogni giorno la sorpresa è diversa, ma ci sono soprattutto caramelle da distribuire ai bambini. Questo rito si arricchisce nei fine settimana e nei giorni di festa a partire da domani. Dal 5 all’8 dicembre, dal 12 al 14 dicembre e dal 19 al 24, per tredici serate il folletto fornirà anche un indizio per invitare il pubblico a scoprire angoli di Monza normalmente chiusi alla vista.

Si tratta di tredici cortili storici che accoglieranno cori di bambini e adulti, voci gospel, solisti, tenori: ogni appuntamento si trasforma in un frammento di fiaba capace di avvolgere la sera in un’atmosfera sospesa, tra scorci storici e luci che svelano angoli preziosi della città. Ogni cortile ospiterà anche il divertente gioco “Stop The Christmas”.

Ognuno si può mettere alla prova cercando di premere il pulsante a dieci secondi esatti. Per chi riesce nell’impresa c’è in palio un premio offerto dalle boutique che concorrono ad animare il pomeriggio e ad allestire il cortile.