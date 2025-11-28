Il Natale si preannuncia “in-cantato” a Monza e in Brianza. I Cori Lombardia Aps, l’associazione che riunisce le circa 360 formazioni corali della nostra regione, di cui trentacinque nella nostra provincia e sette a Monza, organizza il Festival “InCanto del Natale”, un calendario di eventi mirati a valorizzare al meglio le tradizioni, i luoghi e le associazioni del territorio.

Il debutto è previsto sabato 29 novembre alle 16.30 ai piedi dell’arengario di Monza con l’esibizione dei cori Diesis e Bemolli, Alchimia Vocal Ensemble, Echoes City Choir e Il Mandarino con momenti di animazione e coinvolgimento del pubblico nello spirito dell’atmosfera natalizia. Alle 20.30, invece, il palcoscenico sarà la chiesa parrocchiale Sant’Eusebio di Agrate Brianza dove canteranno le Voci bianche di Agrate, il Coro San Zenone, Amici & Voci.

L’inCanto di Natale a Monza e Brianza: dopo l’esordio

Sabato 13 dicembre si torna a Monza, coinvolgendo, come richiesto dal comune, anche una zona al di fuori dal centro: il quartiere Cazzaniga. Alle 21 nel Santuario del Carmelo si esibiranno in concerto tre cori : il coro scolastico I Coriandoli della scuola media Mariani di Lissone, il coro monzese Fior di Montagna, e il coro Discanto Vocal Ensemble di Giussano. Nella stessa serata, sempre alle 21, è previsto anche il concerto del Coro popolare Città di Vimercate e del Coro San Biagio nella chiesa Beato Cardinal Ferrari.

Venerdì 19 dicembre alle 21 sarà coinvolto il quartiere monzese di Sant’Albino. A esibirsi nella chiesa parrocchiale Santa Maria Nascente saranno i cori Valle del Lambro e Voces. Domenica 21 dicembre alle 16 la sala Maddalena ospiterà l’Ensemble Nox, cinque giovani musicisti che hanno saputo ben esprimere la tradizione corale dell’ensemble. La serata finale del cartellone di concerti è prevista lunedì 22 dicembre alle 21 nella chiesa di San Giorgio Martire di Limbiate con i cori Il Rifugio, Città di Seregno e Enjoy.

L’inCanto di Natale a Monza e Brianza, parla il presidente

«Il nostro obiettivo – spiega il presidente di Cori Lombardia, il desiano Edoardo Alquati, che è anche referente della sezione Monza Brianza – è quello di ampliare la nostra proposta facendo conoscere i cori aderenti alla nostra rete e mantenere viva la cultura del canto corale. Abbiamo scelto formazioni che propongono generi diversi per far comprendere a tutti che tante sono le forme di coralità».

L’augurio è anche quello di intercettare voci nuove, soprattutto giovanili. L’evento ha ottenuto il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza attraverso il Bando cultura e viene realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Monza.