La Brianza nella “mappa del panettone”: evento a Milano

Monza, Seregno, Besana in Brianza, Cesano Maderno, Muggiò, Lissone, Desio, Nova Milanese, Bovisio Masciago. È la Brianza sulla mappa del panettone tracciata da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza insieme a Apci – Associazione Professionale Cuochi Italiani. Il dolce è protagonista del weekend a Palazzo Castiglioni, in corso Venezia a Milano, con la settima edizione di Happy Natale Happy Panettone.

L’edizione 2025 prevede un vero e proprio viaggio tra i dolci delle feste ospitando, accanto alla tradizionale ricetta del panettone, i migliori dolci della tradizione campana, grazie al coinvolgimento di Apci e del main partner Mulino Caputo. E insieme ai dolci nella sede milanese di Confcommercio si sposta anche San Gregorio Armeno, la “via dei presepi”.

L’ingresso è gratuito, la partecipazione a degustazioni e masterclass ha la registrazione obbligatoria.

L’evento è realizzato in collaborazione con Altoga (l’Associazione nazionale Torrefattori, Importatori di caffè e Grossisti alimentari), Associazione Panificatori Milanesi di Confcommercio Milano – Coordinamento Filiera Agroalimentare, FuoriOrticola e il contributo degli allievi del Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo.

