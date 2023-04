Monza: la statua di Mosé Bianchi ha bisogno di cure, restauro di due mesi

Mosé Bianchi ha bisogno di cure. Al via dall’11 aprile i lavori di recupero e restauro della statua che osserva piazza San Pietro Martire, a Monza, da quasi un secolo.

Monza: restauro per la statua di Mosé Bianchi, pulitura del bronzo e del marmo

Proprio l’esposizione agli agenti atmosferici – vento, pioggia, sole ma anche smog – ha causato un’alterazione dei materiali che richiederà un intervento di due mesi con “pulitura meccanica e chimica delle superfici e la protezione superficiale” sia delle parti in bronzo che risultano ossidate che di quelle di marmo. Se ne occuperà la Società cooperativa per il restauro spa di Milano per una spesa di 29mila euro.

Monza: restauro per la statua di Mosé Bianchi, “uno dei primi passi in programma per riqualificare il patrimonio monumentale”

“Ci stiamo prendendo cura dell’identità e del valore artistico della nostra città, partendo dai monumenti di chi nella storia ha contribuito a renderla importante e conosciuta – spiega il vicesindaco Egidio Longoni – Questo intervento rappresenta uno dei primi passi in programma per riqualificare l’importante patrimonio monumentale di Monza”.

Monza: restauro per la statua di Mosé Bianchi, in piazza San Pietro Martire dal 1927

La statua è opera dello scultore Pietro da Verona, realizzata su bozzetto di Luigi Secchi e dedicata al celebre pittore monzese. È al centro della piazza che si apre su via Carlo Alberto dal 1927 e “si qualifica come elemento estremamente significativo per la città”, spiega il Comune in una nota.