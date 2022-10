Monza, la questura si apre all’arte con la mostra “La Forza del Mito” di Onofrio Pepe

La Questura si apre all’arte: giovedì 3 novembre alle 12 sarà inaugurata alla presenza del questore Marco Odorisio la mostra “La Forza del Mito” dell’artista Onofrio Pepe che con il critico d’arte Teobaldo Fortunato illustrerà le opere esposte nelle parti comuni della struttura istituzionale di via Montevecchia. Una collaborazione, dicono dalla Questura: “che si innesta nell’ambito delle iniziative di prossimità, finalizzate a sempre più compenetrare le attività dell’Istituzione a favore delle comunità“.

La mostra in questura a Monza: sculture, pannelli polimaterici e dipinti

La mostra offre una selezione di opere tra sculture, dipinti e pannelli polimaterici dell’artista fiorentino d’adozione, “in esposizione in una cornice entusiasmante e prestigiosa”, che saranno inoltre “distintive e di interesse per chi accede agli uffici pubblici per usufruire dei servizi erogati, oltre che per chi vi presta l’attività lavorativa“.

La mostra in questura a Monza: anche l’inedito Pegaso che libera Andromeda

L’artista si caratterizza per il genio contemporaneo della mitografia visiva, plastica, materica, pittorica persegue da oltre mezzo secolo, la ricerca delle origini della civiltà classica. Tema dominante del percorso espositivo lombardo, curato da Teobaldo Fortunato, è il rapporto ancestrale tra le forze titaniche della natura e le divinità mediterranee, antropomorfe ed immortali: da Sisifo ad Orfeo, dalla terribile Medusa, a Leda e il cigno, da Icaro ad Atena da Europa e Zeus sotto mentite spoglie taurine fino ad un inedito Pegaso che libera Andromeda, mai esposto in precedenza.

La mostra in questura a Monza: aperta al pubblico fino a tutto il 2023

Dall’opening prevista il 3 novembre alle 12 fino al 31 dicembre 2023, le opere d’arte saranno liberamente visibili dal pubblico e dagli appassionati negli orari di apertura al pubblico degli uffici della Questura. All’iniziativa sono stati invitati Autorità e rappresentanti delle Istituzioni cittadine e sociali, nonché gli studenti dell’Istituto d’Arte di Monza – Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini”.