Monza: la Polizia locale sanziona due bar che vendono alcol ai minori

Contrasto alla vendita di alcol ai minori e all’abuso di alcol nelle vie di Monza e i vigili fanno scattare le sanzioni. Sette gli agenti della Polizia locale impegnati in un servizio mirato in ore serali/notturne nelle vie del centro storico per il contrasto ai fenomeni di degrado legati all’abuso di alcol. Particolare attenzione non solo ai pubblici esercizi ma anche a negozi di vicinato per la vendita di alcol oltre gli orari stabiliti dal regolamento di polizia urbana.

Monza: la Polizia locale identifica 14 persone

Dai controlli sono scaturite, a carico di pubblici esercizi, due violazioni per somministrazione di alcol ai minori e tre violazioni per prosecuzione dell’ attività oltre gli orari di apertura. Pizzicato anche un negoziante intento a vendere alcol oltre l’orario consentito. Individuato anche un ampliamento di superficie senza la dovuta comunicazione.

Identificate anche 14 persone, tra le quali diversi quattordicenni, nella piazza principale della città senza accertare violazioni: presenti 3 bottiglie di sostanza alcolica ma senza utilizzatori.