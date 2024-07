La piazzetta creata ai piedi dei nuovi condomini di viale Europa, a Monza, doveva essere la risposta ad anni di incuria e abbandono. Un pezzo di strada, quello tra viale Europa, appunto, e via don Minzoni, spesso segnalato dai residenti per i continui abbandoni di rifiuti e la presenza di topi. Oggi quella stradina è stata ripulita, asfaltata e al posto delle pile di immondizia sono state sistemate alcune panchine.

Monza: la nuova piazzetta in viale Europa incubo dei residenti, problema esposto in consulta

Da due anni però quella piazzetta restituita al decoro urbano è diventata punto di ritrovo per raduni serali e notturni. Rumori, schiamazzi, musica ad alto volume e anche partitelle a calcio improvvisate. Un incubo per i residenti che, esasperati e insonni, chiedono solo di poter dormire in pace in casa loro e di poter scendere di casa anche a tarda sera senza essere aggrediti verbalmente dal gruppo.

A sollevare la questione durante l’ultima riunione della consulta San Carlo San Giuseppe è stato uno dei residenti.

«Ho interpellato direttamente anche l’assessore alla sicurezza, Ambrogio Moccia – ha raccontato – per chiedere all’amministrazione di intervenire. I ragazzi, minorenni ma non solo, arrivano verso le 23.30 e si fermano sulle panchine almeno fino all’1, molto più spesso fino alle 3 di notte. Un giorno sono andati avanti a parlare ad alta voce e ad ascoltare musica fino alle 5.30. Io mi sveglio ogni giorno alle 6.30, per me è diventato un inferno. Se potessi cambiare casa lo farei, ma non posso permettermelo. Mi auguro che si possa trovare al più presto una soluzione».

Monza: la nuova piazzetta in viale Europa incubo dei residenti, avviata una raccolta firme

Per ora tra i residenti è iniziata una raccolta firme, e poi seguirà probabilmente un esposto in procura. «Chiamiamo in continuazione le forze dell’ordine. Anche le poche volte che sono intervenuti non hanno potuto fare nulla. Quando vedono arrivare la macchina dei carabinieri i ragazzi smettono di fare confusione e poi riprendono appena se ne vanno. Chi scende a portare a spasso il cane si trova a disagio a dover camminare accanto al gruppo di ragazzi. Si sente odore di erba e io stesso ho visto due ragazzini di dodici anni bere whisky. Fino all’anno scorso – continua uno dei residenti – quando chiedevamo ai ragazzi di abbassare la voce ci ascoltavano, chiedevano anche scusa. Poi sono iniziati ad arrivare altri ragazzi, anche da fuori quartiere, e la situazione è degenerata».

Monza: la nuova piazzetta in viale Europa incubo dei residenti, le risposte dell’assessore

Un problema lamentato non solo dai condomini dei palazzi che si affacciano sulla piazzetta ma anche da chi abita in via don Minzoni. «Stiamo valutando con gli uffici la possibilità di chiudere temporaneamente, durante le ore notturne, quel tratto di strada – ha spiegato l’assessore Moccia -. Dobbiamo capire se è una soluzione fattibile, dal momento che si tratta di un passaggio pedonale. Comprendo però l’esasperazione di questi cittadini, che ho incontrato durante un sopralluogo, quando mi hanno spiegato il problema»