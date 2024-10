Monza: la Fondazione Tavecchio piange il vicepresidente Maroni

È scomparso lo scorso 17 ottobre Marco Maroni, storico vicepresidente della Fondazione Tavecchio di Monza.

«La sua esperienza lavorativa altamente qualificata nel mondo del business è stata fondamentale nell’organizzazione e nella crescita di Fondazione Tavecchio, accompagnandola nel corso di venti lunghi anni in tutti i suoi progetti e in tutte le sue evoluzioni», commenta lo staff della fondazione, sconvolti per la perdita.

Monza: la Fondazione Tavecchio: «Mario un amico e un mentore»

Particolarmente provato il presidente e fondatore, Alessio Tavecchio. «È stato un amico, un mentore, un riferimento così importante che mi ha permesso di crescere come persona, come uomo e nel ruolo di presidente».

Commosso il ricordo dei volontari e dei collaboratori della fondazione. «Marco Maroni continuerà ad essere presente nel nostro cuore, ispirando le nostre scelte e i nostri progetti come ha sempre fatto al nostro fianco», hanno voluto scrivere in un messaggio di cordoglio rivolto ai tantissimi che nel corso di due decenni di attività hanno conosciuto e incontrato i progetti di Fondazione Tavecchio.

E poi un ultimo commosso pensiero: «Chiunque lascia una traccia di sé su questa terra non scomparirà mai».