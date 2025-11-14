Monza, la ex Pastori Casanova infestata dai ratti

Pochi giorni fa gli agenti della polizia locale sono entrati nell’area della ex Pastori e Casanova di Monza per liberare un gattino intrappolato tra i resti dei capannoni fatiscenti. Sono, però, ben altri gli animali che preoccupano i residenti delle vie Volta e Tomaso Grossi: tra le macerie, ha denunciato lunedì 10 in consiglio comunale Stefano Galbiati della Lista Allevi, scorrazzano numerosi topi mentre i ruderi rischiano di crollare.

«L’anno scorso – ha aggiunto – con una mozione approvata all’unanimità abbiamo domandato la bonifica, ma non è successo nulla». Il documento, votato nel febbraio 2024, impegnava la giunta a sollecitare la proprietà del comparto di 25.000 metri quadri a effettuare una derattizzazione in modo da evitare che topi e insetti molesti continuassero a riversarsi in strada e nei cortili vicini.

Monza, ratti alla Pastori Casanova: «Verifichiamo»

«Abbiamo chiesto ai titolari di effettuare gli interventi di carattere sanitario obbligatori – ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto – se non sono stati eseguiti faremo un secondo invito e valuteremo se sarà possibile agire con i poteri sostitutivi». Le condizioni degli edifici rischiano di non mutare ancora per parecchio tempo: «Noi dobbiamo controllare che i cedimenti non riguardino le parti che si affacciano sui marciapiedi – ha precisato l’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti – tocca alla proprietà inibire l’ingresso» per evitare pericoli alle persone.