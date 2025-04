Una domenica speciale con dimostrazioni e coinvolgimento in situazioni d’emergenza, primo soccorso, momenti di gioco interattivo e educativo. E il primo passo per il progetto destinato a donne vittime di violenza e ai loro bambini. È il 4 maggio della Croce Rossa, quando il Comitato di Monza allestirà un Villaggio sotto i portici dell’arengario, in piazza Roma, nella serie di eventi, incontri e celebrazioni che culmineranno l’8 maggio con la “Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa”.

Monza: la Croce Rossa presenta “Mattoni di speranza”, il progetto di housing sociale

Sarà l’occasione, domenica alle 10, dell’inaugurazione ufficiale del Progetto “Mattoni di speranza”, l’iniziativa solidale per raccogliere fondi per l’esperienza di housing sociale negli stessi locali della sede storica monzese di via Pacinotti, attraverso la ristrutturazione degli ambienti del terzo piano della sede, per dare ospitalità a donne vittime di violenza, con i loro bambini e le loro famiglie.

“Attraverso questa campagna, CRI Monza si è posta l’obiettivo di costruire un ponte di solidarietà concreto, unendo la comunità monzese nell’impegno a supportare le donne in difficoltà – si legge in una nota – Un ponte che si potrà vedere concretamente con la creazione di questi nuovi ambienti. “Mattoni di Speranza” prende ispirazione dal simbolo stesso della costruzione: i mattoni rappresentano il contributo di ognuno, piccolo o grande che sia, per creare una base solida su cui costruire un futuro sicuro per le donne vittime di violenza, fatto di inclusione, dignità e supporto”.

Monza: cosa c’è nel Villaggio che apre domenica 4 maggio sotto l’arengario

Nel Villaggio della Croce Rossa previsti la dimostrazione di soccorsi speciali con unità cinofile, l’evento per “progettare” un campo di emergenza, dimostrazioni pratiche di primo soccorso accessibili a tutti, attività per i più piccoli con momenti interattivi ed educativi, visita all’ambulanza, truccabimbi.